محافظ الإسماعيلية يهنئ مديرية الصحة لحصولها على المركز الثاني لمؤشرات أداء مراقبة الأغذية على مستوى الجمهورية

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية التهنئة لفريق عمل مديرية الصحة بالمحافظة، بقيادة الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، عقب حصولهم على المركز الثاني على مستوى الجمهورية لمؤشرات أداء مراقبة الأغذية.

إشادة بجهود المديرية

وأشاد محافظ الإسماعيلية بالجهد الملحوظ الذى بدا من مستوى التقييم هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.

وأكد على استمرار العمل نحو تحسين مستويات الأداء في جميع قطاعات الصحة.



حصول المديرية على المركز الثاني

وكانت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أعلنت أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية حصلت على المركز الثاني بنسبة ٩٩٪ على مستوى الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، وذلك خلال ورشة عرض مؤشرات الأداء عن الثلاث أرباع سنوي لعام ٢٠٢٤، والتي أُقيمت تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف جهود مراقبي الأغذية بالمحافظة للتفتيش على المنشآت الغذائية والرقابة على الأغذية المعروضة بالأسواق؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

الهدف من عقد الورشة

وتهدف الورشة إلى قياس ومناقشة مؤشرات الأداء لمراقبي الأغذية؛ بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في جميع مراحل تداول الغذاء.

وكان ذلك بحضور دكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، دكتور طارق نمير رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة، ودكتورة هانم عبد الرؤوف مدير عام الإدارة العامة لمراقبة الأغذية.

و أشارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى ارتفاع مؤشرات الأداء عن عام ٢٠٢٤ مقارنة بالعام السابق، حيث حصلت إدارة مراقبة الأغذية على نسبة ١٠٠٪ على مؤشرات تحرير محاضر الجنح الصحية حيال مخالفات العاملين بتداول الغذاء الغير حاصلين على شهادات صحية، مؤشر المرور على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية، سرعة ومتابعة الإجراءات المتخذة حيال حالات اشتباه التسمم الغذائي، زيادة سحب عينات الأغذية عالية الخطورة، وحصلت على نسبة ٩٧٪ في استخراج الشهادات الصحية للعاملين في مجال الأغذية.

وأضافت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، أن إدارة مراقبة الأغذية قامت خلال الفترة الماضية بالمرور على عدد ١٣٣٠ منشأة على مستوى مكاتب الأغذية، وتم سحب عدد ٤٣٥ عينة، وبلغ عدد الإعدامات ١٧٧٥ كيلو و٨٤ لترا.

وتم تحرير ٥٥٧ محضر شهادة صحية، ٦٢١ محضر نظافة، ٣٧ محاضر أخرى بإجمالي ١٢١٥ محضر، كما تم إغلاق ٣٣١ منشأة لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم على الصحة العامة، وضبط ٣٥٠٠ شيكارة لعدم وجود صلاحية لتعبئة المواد الغذائية، ١٤١٥ كيلو ملح غير مطابق ومتغير الخواص الطبيعية، و٣٠٠٠ كيلو مخلل متعفن.

وهنأت الدكتورة ريم مصطفى مراقبي الأغذية بديوان مديرية الصحة وجميع الإدارات الصحية، بحصولهم على المركز الثاني عبر منافسة قوية بين مديريات الصحة على مستوى الجمهورية.

اشادة بمجهودات إدارة مراقبة الأغذية

مشيدة بجهودهم خلال الفترة الماضية بجميع الإدارات الصحية وارتفاع مؤشر الأداء مقارنة بمؤشر العام السابق، وحثتهم على استمرار الحملات المتتابعة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ