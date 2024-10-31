الخميس 31 أكتوبر 2024
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اقتصاد

الطماطم تسجل انخفاضا جديدا، أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

 أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

 «فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024، في السطور الآتية:

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 12 جنيهًا.
  6. تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 إلى 8 جنيهات.
  7. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  8. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 11 جنيها.
  9. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 8 جنيهات.
  10. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 7 إلى 13 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الخميس

  • تراوح  سعر كيلو الفلفل حامي من 7 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ملوخية من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 16 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 9 إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو بامية من 50 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 5 جنيهات إلى 13 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء، انخفاض البطاطس والبصل في سوق العبور

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الطماطم تواصل الانخفاض، أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور

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