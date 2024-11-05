مواجهات نارية بالجولة الرابعة في دوري أبطال أوروبا.. كلاسيكو ريال مدريد وميلان الأبرز.. ليفربول يصارع ليفركوزن على الصدارة.. ومانشستر سيتي الظهور الأخير لمدرب سبورتنج لشبونة

دوري أبطال أوروبا، تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025 بنظامه الجديد وأبرزها كلاسيكو ريال مدريد ضد ميلان.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أيندهوفن مع جيرونا 7.45 مساء - beIN Sports HD 2.

سلوفان براتيسلافا مع دينامو زغرب 7.45 مساء- beIN Sports HD 3

ليفربول مع ليفركوزن 10 مساء - beIN Sports HD 2.

ريال مدريد مع ميلان 10 مساء- beIN Sports HD 1.

سبورتنج لشبونة مع مانشستر سيتي 10 مساء - beIN Sports.

دورتموند مع شتورم جراتس 10 مساء - beIN Sports HD 5

سيلتك مع لايبزيج 10 مساء - beIN Sports HD 9

ليل مع يوفنتوس 10 مساء- beIN Sports HD 4.

بولونيا مع موناكو 10 مساء - beIN Sports HD 6

مواجهتان ناريتان

وتشهد الجولة الرابعة مواجهتين من العيار الثقيل هما الأبرز، الأولي بين ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وضيفه ميلان الإيطالي علي ملعب سانتياجو برنابيو والثانية تجمع بين ليفربول وباير ليفركوزن الألماني في ملعب أنفيلد.



ريال مدريد مع ميلان

ويلتقي ريال مدريد نظيره ميلان في العاشرة مساء اليوم بالجولة الرابعة بدوري ابطال افريقيا



ويمتلك ريال مدريد حامل اللقب 6 نقاط من أول 3 جولات ليحتل المركز الـ12 بين 34 فريقا وحصد ميلان 3 نقاط يحتل بها المرتبة الـ25 في ترتيب دوري أبطال أوروبا.

الكلاسيكو المرتقب يجمع بين الفريقين الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا حيث يتصدر ريال مدريد هذه القائمة برصيد 15 لقبا يليه ميلان صاحب الـ7 ألقاب.

وكان ريال مدريد قد وصل إلى لقبه الـ15 الموسم الماضي بينما يعود آخر تتويج لميلان إلى نسخة 2006-2007.

قاد ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيولتي لتحقيق الفوز في مباراته الأخيرة بالبطولة على بوروسيا دورتموند 5/2 ويسعي الي العودة لدائرة المنافسة على المراكز التي تؤهل بشكل مباشر لدور الـ16.

وتمكن ميلان من تحقيق انتصاره الأول في البطولة في الجولة الماضية على حساب كلوب بروج البلجيكي 3/1، وسيتطلع الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الريال من أجل تجديد فرصه في الذهاب بعيدا في هذه البطولة.



ليفربول وباير ليفركوزن

وستتجه الأنظار الي ملعب أنفيلد لمتابعة مباراة ليفربول وضيفه باير ليفركوزن الألماني والتي تشهد صراعا شرسا بين ليفربول وليفركوزن خاصة أن الفائز بها سيتصدر جدول الترتيب بشكل مؤقت حيث يتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد تسع نقاط بفارق الأهداف خلف أستون فيلا فيما يتواجد ليفركوزن في المركز السادس برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي وموناكو وستاد بريست

وسيقترب الفائز من مباراة اليوم بنسبة كبيرة من التأهل لدور الـ16 بشكل مباشر

يذكر ان تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن كان لاعبا سابقا في ليفربول كما أنه كان مرشحا لتدريبه الصيف الماضي خلفا ليورجن كلوب ولكنه فضل الاستمرار مع ليفركوزن

سبورتنج لشبونة مع مانشستر سيتي

وتشهد مباراة سبورتنج لشبونة مع مانشستر سيتي الظهور الاخير لمدرب الفريق البرتغالي روبن أموريم قبل توليه بشكل رسمي تدريب مانشستر يونايتد في وقت لاحق من الشهر الجاري.



ومن المقرر أن تكون مباراة مانشستر سيتي هي آخر مباراة لأموريم مع سبورتينج في البطولة الأوروبية لذلك سيسعى بكل قوته للخروج بنتيجة إيجابية تساعده في الاستمرار في المنافسة على التأهل للدور التالي لترك ذكرى طيبة للفريق قبل رحيله.

ويتواجد لشبونة في المركز الثامن برصيد سبع نقاط في المقابل ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد سبع نقاط.

يسعى مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني جوسيب جوارديولا، لتحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل تفادي تلقي الخسارة الثالثة على التوالي في كافة البطولات، حيث خسر مانشستر سيتي أمام توتنهام 1/2 في كأس الرابطة وأمام بورنموث 1/2 في الدوري الإنجليزي الممتاز



ويسعى جوارديولا لتحقيق الفوز من أجل تعزيز فرصه في الصعود لدور الثمانية.

دورتموند مع شتورم جراتس

ويتطلع بوروسيا دورتموند الألماني لنسيان أحزان الخسارة الكبيرة أمام الريال 2/5 في الجولة الماضية بالبطولة من خلال تحقيق الفوز على شتورم جراتس النمساوي.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.