موعد مباراة ليفربول وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

دوري أبطال أوروبا، يستضيف ملعب "الأنفيلد" مباراة ليفربول وباير ليفركوزن، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ضد باير ليفركوزن

تنطلق مباراة ليفربول ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وباير ليفركوزن

تذاع مباراة ليفربول ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 2.



ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثاني في جدول دوري أبطال أوروبا، برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن المتصدر أستون فيلا، في حين أن باير ليفركوزن يمتلك 7 نقاط، حيث يحتل المركز السادس في جدول البطولة.

وعلق الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على التغريدة التي نشرها محمد صلاح نجم الريدز، وأثارت جدلا واسعا حول مستقبله مع الفريق.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، ولم يتم فتح أي محادثات بشأن تجديد عقده بحسب تصريحات سابقة للاعب المصري.

تغريدة محمد صلاح

ونشر محمد صلاح تغريدة عبر حسابه بموقع إكس للاحتفال بهدفه في مباراة برايتون الأخيرة بالدوري الإنجليزي، واعتلاء ليفربول صدارة البريميرليج.

وقال صلاح: "قمة جدول الترتيب هي المكان الذي ينتمي إليه هذا النادي. لا شيء أقل من ذلك.. كل الفرق تفوز بالمباريات ولكن هناك بطل واحد فقط في النهاية. هذا ما نريده".

وأضاف: "شكرا لكم على دعمكم الليلة الماضية. بغض النظر عما يحدث، لن أنسى أبدا شعور التسجيل في أنفيلد".

تعليق سلوت على تغريدة محمد صلاح

وقال أرني سلوت، مساء أمس الاثنين، إنه ليس قلقًا بشأن مستقبل محمد صلاح، مؤكدًا أن اللاعب المصري يستطيع العطاء لسنوات قادمة رغم تخطيه الثلاثين عامًا.

وأضاف: "فسرت الأمر بطريقة مختلفة عما تحدث بها الآخرون عندما علمت بالأمر، فأنا لا أتابع منشورات لاعبي فريقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأتحدث معهم فقط داخل النادي".

وتابع: "محمد صلاح في مكانة جيدة للغاية في الوقت الحالي مثلما كان منذ انتقاله إلى ليفربول قبل 7 أعوام".

وتابع: "رأيت الأمر بأنه رسالة احتفالية عادية، وآمل أن يكتب هذه الرسالة غدا الثلاثاء بعد مباراة باير ليفركوزن الألماني بدوري أبطال أوروبا ويوم السبت المقبل".

وواصل: "ما يهمني كيف يلعب صلاح وما يقوله داخل غرف الملابس لتحفيز زملائه لتحقيق الفوز، وليس مهمًا كيف تفسرون منشوراته".

وأشار إلى أنه لم يتحدث مع صلاح سوى عن مباراة باير ليفركوزن، موضحًا أنه يتمنى تحقيق الفوز في لقاء دوري الأبطال.

ويعتقد سلوت أن محمد صلاح لا يعاني أي تراجع بدني رغم تخطيه الثلاثين عامًا، ويستطيع السير على نهج كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي اللذين يواصلان اللعب رغم الاقتراب من الأربعين عاما.