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رياضة

دوري أبطال أوروبا، التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد ليفركوزن

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

استقر الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على تشكيل فريقه لمواجهة باير ليفركوزن الألماني، غدًا الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، ضمن لقاءات الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

غيابات ليفربول أمام باير ليفركوزن 

وبحسب الموقع الرسمي لدوري أبطال أوروبا، فإن سلوت سيعتمد على القوة الضاربة في مباراة الغد، من أجل تحقيق الفوز في ملعب أنفيلد، ومواصلة الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة الأوروبية.

نفس الأمر بالنسبة لتشابي ألونسو، مدرب ليفركوزن ولاعب ليفربول السابق الذي تعد عودته إلى أنفيلد كمدير فني بمثابة تحدي كبير.

ويغيب عن ليفربول في تلك المباراة، كل من: أليسون بيكو وفيدريكو كييزا وهيرفي إليوت وديوجو جوتا بسبب إصابات مختلفة.

كما أن هناك شكوكًا حول إمكانية مشاركة إبراهيما كوناتي، بسبب إصابة في المعصم تعرض لها في مباراة البريميرليج الماضية أمام برايتون.

تشكيل ليفربول وليفركوزن المتوقع 

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريقين كالتالي:

ليفربول: كيليهر - ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان ديك - أندرو روبرتسون - ريان جرافينبيرخ - ماك أليستر - كورتيس جونز - لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح.

أما تشكيل ليفركوزن المتوقع، سيضم: هراديكي - تابسوبا - تاه - هينكابي - فريمبونج - تشاكا - أندريتش - جريمالدو - هوفمان - فيرتز - بونيفاس

ويغيب عن ليفركوزن في تلك المباراة كل من، أمين عدلي وجيانويل بيلوسيان ونوردي موكيلي، بسبب إصابات مختلفة.


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