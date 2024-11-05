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موعد والقناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا

موعد والقناة الناقلة
موعد والقناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وميلان

دوري أبطال أوروبا، يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو مباراة ريال مدريد ضد ميلان مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مرحلة الدوري، لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

موعد مباراة ريال مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا

 تنطلق مباراة ريال مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وميلان 

تذاع مباراة ريال مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمكن ضبطها عبر التردد الآتي:

 

التردد: 11546

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:3/4


ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني عشر في جدول دوري أبطال أوروبا، برصيد 6 نقاط، في حين أن ميلان يمتلك 3 نقاط فقط، حيث يحتل المركز الخامس والعشرين في جدول البطولة الأوروبية.

وشهدت قائمة ريال مدريد التي أعلنها الإيطالي كارلو أنشيلوتي  لخوض مباراة ميلان الإيطالي، تواجد فينيسيوس جونيور على رأس قائمة الميرنجي، إلى جانب عودة رودريجو جوس بعد تعافيه من الإصابة التي سبق وتعرض إليها.

 

قائمة ريال مدريد لمواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: لونين، فران جونزاليس وميستري.

الدفاع: ميليتاو، لوكاس، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، ميندي.

خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، إندريك وإبراهيم دياز

 

ويسعى ريال مدريد لمصالحة جماهيره، عقب السقوط برباعية نظيفة أمام برشلونة في الدوري الإسباني، وكذلك لمواصلة نتائجه الإيجابية في بطولته المفضلة.

ويحتل العملاق الإسباني المركز 12 في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط من الفوز على شتوتجارت وبوروسيا دورتموند، والخسارة أمام ليل فيما يأتي ميلان في المركز 25 برصيد 3 نقاط، من الفوز على كلوب بروج، والخسارة أمام ليفربول وباير ليفركوزن.
 

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.
ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

 

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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