العثور على طفل حديث الولادة بجوار عمارة سكنية بالغربية

عثر أهالي مدينة طنطا في محافظة الغربية، اليوم على طفل حديث الولادة مرتدي كافة ملابسه ملقي بجوار إحدى العمارات السكنية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، بلاغًا من الأهالي يفيد، بالعثور على طفل حديث الولادة، ملفوف برداء كامل داخل مقلب قمامة بجوار عمارة سكنية بمدينة طنطا.

وجرى نقل الطفل إلى قسم الحضانات بمستشفى المنشاوى العام لتوقيع الكشف الطبي عليها وتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

سقطت عليه عارضة المرمى بمركز شباب، وفاة مأساوية لطالب بالإعدادية في الغربية

شهدت قرية سجين الكوم بمركز قطور بمحافظة الغربية حادثًا مأساويًا، حيث توفي طالب في المرحلة الإعدادية بعد سقوط عارضة المرمى عليه أثناء تواجده بمركز شباب القرية.

تم نقل الطالب إلى المستشفى، لكن محاولات إنقاذه باءت بالفشل.

وقد انتقل إلى موقع الحادث يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، لمتابعة الواقعة كما فتحت النيابة العامة تحقيقًا للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسئوليات.