افتتاح الأسبوع الثقافي بمسجد الشيخة نور الصباح في طنطا
بدأت فعاليات الأسبوع الثقافي والمنعقد بمسجد الشيخة صباح بطنطا.
وقال الدكتور نوح العيسوى وكيل وزارة الأوقاف بالغربية إن ذلك يأتي في ضوء الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف وضمن الجهود الدعوية التي تقوم بها مديرية أوقاف الغربية
وبتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري حيث أقيمت اليوم فعاليات اليوم الأول تحت عنوان:" المسارعة إلى الخيرات واغتنام الأوقات ".
وبحضور الشيخ سامى القطب الفقى مدير إدارة أول طنطا والشيخ أحمد المداح إمام وخطيب المسجد الأحمدى بطنطا، والقارئ الشيخ عبد الغنى سالم.
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