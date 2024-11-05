الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

شباب ورياضة الغربية تنعى طالب الإعدادية بعد سقوط عارضة ملعب فوق رأسه

الطفل محمود البري،
الطفل محمود البري، فيتو

نعت مديرية الشباب والرياضة بالغربية الطفل محمود البرى ابن قرية سجين الذي وافته المنية أمس إثر سقوط عارضة مرمى كرة القدم عليه.

 وتتوجه المديرية بخالص العزاء لأسرة الفقيد.

سقطت عليه عارضة المرمى بمركز شباب، وفاة مأساوية لطالب بالإعدادية في الغربية

محافظ الغربية: تكثيف الحملات الرقابية لمنع التلاعب بأسعار السلع

والجدير بالذكر أنه في الساعة التاسعة ونصف صباح أمس  قام مجموعة من الصبية بالدخول إلى ملعب مركز الشباب عن طريق الأسوار وقاموا بالتعلق بالمرمى كثر من مرة ومحاولة إسقاطه رغم تثبيته وبعد تكرار ذلك سقط المرمى على الفقيد وأدى إلى وفاته وعلى الفور.

 

تم إخطار الشرطة والنيابة وانتقل وكيل الوزارة إلى موقع الحادث وقام بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق فى الحادث وتولت النيابة العامة التحقيق وبعد تحقيق مطول من النيابة ومعاينة المكان قامت النيابه بإخلاء سبيل مسؤولي المركز بعد التأكد من تحريات المباحث ومعاينة الموقع ومشاهدة الكاميرات أن سبب سقوط المرمى هو محاوله الصبية تحريك المرمى أكثر من مرة مما أدى إلى خلعه من مكانه وسقوطه.

وتتقدم مديرية الشباب والرياضة بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

جامعة طنطا تناقش خطط التدريبات وورش العمل الفنية والمهارية

محافظ الغربية: تكثيف الحملات الرقابية لمنع التلاعب بأسعار السلع

سقطت عليه عارضة المرمى بمركز شباب، وفاة مأساوية لطالب بالإعدادية في الغربية

طب طنطا تجري جراحة دقيقة لطفل عضه كلب

الأكثر قراءة

قصة غريبة لأشهر أغاني محمد حماقي (فيديوجراف)

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

مفاجأة، الزمالك يدرس بيع زيزو في يناير لهذين السببين

متنبئ أمريكى شهير يحسم هوية الرئيس، إليكم اسم الساكن الجديد للبيت الأبيض

كام وصل سعر جرام الذهب فى الصاغة مساء اليوم الإثنين؟

مصرع سائق وإصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالدائري

جيسوس يصدم جماهير الهلال السعودي بشأن إصابة نيمار

حسام حسن يكتفي بثلاث حراس في معسكر منتخب مصر حال إراحة الشناوي

منوعات

المزيد

مصرع 25 شخصا غرقا قبالة جزر القمر

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

اختيار 14 موقعا أثريا في العراق ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي

نوبة عصبية لسائق تتسبب في حادث مروع بتركيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 4/11/2024

المزيد

انفوجراف

قصة غريبة لأشهر أغاني محمد حماقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 5-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

هل النساء أكثر أهل النار؟، أمينة الفتوى توضح الحديث النبوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads