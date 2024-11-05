شباب ورياضة الغربية تنعى طالب الإعدادية بعد سقوط عارضة ملعب فوق رأسه

نعت مديرية الشباب والرياضة بالغربية الطفل محمود البرى ابن قرية سجين الذي وافته المنية أمس إثر سقوط عارضة مرمى كرة القدم عليه.

وتتوجه المديرية بخالص العزاء لأسرة الفقيد.

والجدير بالذكر أنه في الساعة التاسعة ونصف صباح أمس قام مجموعة من الصبية بالدخول إلى ملعب مركز الشباب عن طريق الأسوار وقاموا بالتعلق بالمرمى كثر من مرة ومحاولة إسقاطه رغم تثبيته وبعد تكرار ذلك سقط المرمى على الفقيد وأدى إلى وفاته وعلى الفور.

تم إخطار الشرطة والنيابة وانتقل وكيل الوزارة إلى موقع الحادث وقام بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق فى الحادث وتولت النيابة العامة التحقيق وبعد تحقيق مطول من النيابة ومعاينة المكان قامت النيابه بإخلاء سبيل مسؤولي المركز بعد التأكد من تحريات المباحث ومعاينة الموقع ومشاهدة الكاميرات أن سبب سقوط المرمى هو محاوله الصبية تحريك المرمى أكثر من مرة مما أدى إلى خلعه من مكانه وسقوطه.

وتتقدم مديرية الشباب والرياضة بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته.