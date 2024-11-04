محافظ الغربية يستجيب لمطالب 36 أسرة ويسلم عقود عمل لذوي الهمم

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، ظهر اليوم، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، 36 أسرة من أبناء المحافظة.

جاء ذلك في استجابة سريعة لمطالبهم عقب لقائهم خلال فعاليات وأنشطة المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بتحسين الظروف المعيشية للأسر الأولى بالرعاية، وفي إطار دعم مجهودات الدولة لرفع العبء عن المواطنين، من خلال إتاحة فرص عمل بشكل غير مباشر؛ من أجل فتح أبواب رزق للأسر الأكثر احتياجًا، وبحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد للمحافظة،الأستاذ أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية.

وأجرى المحافظ حوارا وديا مع الحضور للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية،كما شهد اللقاء مشاهد متنوعة من الفرحة والبهجة التي ارتسمت على وجوه المواطنين.

وسلم محافظ الغربية 10 عقود عمل لذوي الهمم و6 عقود للشباب أبناء المحافظة لمساعدتهم على توفير مصادر دخل مناسبة مؤكدا أن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، تستهدف دعم ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل، وبناء الإنسان المصرى، والاستثمار في البشر، وتعزز من قدرة المواطن على تحقيق ذاته والمشاركة الفعّالة في بناء المجتمع.

كما سلم محافظ الغربية 8 ماكينات خياطة لأوائل خريجين وحدة التدريب المتنقلة مؤكدًا أن مهنة الخياطة والتطريز تلقى إقبالا كبيرًا من السيدات بالمحافظة، حيث مكنهم التدريب من تعلم حرفة تساعدهم في إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وكرم المحافظ 12 فتاة بعد اجتيازهم دورة التدريب الخاصة بالخياطة مؤكدا على أهمية مثل هذه التدريبات التي تستهدف تأهيل الشباب والفتيات وتدريبهم على المهن المطلوبة لسوق العمل ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة في مصر.

وأكد الجندي حرص المحافظة على بناء الإنسان، والعمل على بناء مجتمع متكامل بعناصر بشرية قادرة على الإنتاج ومواكبة التغييرات الراهنة والتي تقود نحو مستقبل أفضل في ظل الجمهورية الجديدة، خاصة وأن بناء الإنسان يساهم في نجاح كافة الجهود التنموية التي تشهدها المحافظة

فيما أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بتلك اللمسة الإنسانية من المحافظ وحرصه واهتمامه بتلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم والمساهمة في رفع جزء من المعاناة عن كاهلهم، وطالبوا بالتقاط الصور التذكارية معه.