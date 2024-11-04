سقطت عليه عارضة المرمى بمركز شباب، وفاة مأساوية لطالب بالإعدادية في الغربية

شهدت قرية سجين الكوم بمركز قطور بمحافظة الغربية حادثًا مأساويًا، حيث توفي طالب في المرحلة الإعدادية بعد سقوط عارضة المرمى عليه أثناء تواجده بمركز شباب القرية.

تم نقل الطالب إلى المستشفى، لكن محاولات إنقاذه باءت بالفشل.

وقد انتقل إلى موقع الحادث يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، لمتابعة الواقعة كما فتحت النيابة العامة تحقيقًا للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسئوليات.