تعرف على كيفية التقرب إلى الله وتحصين النفس

التقرب إلى الله، التقرب إلى الله من أبرز الأشياء التي يسعى كل إنسان مسلم إلى تحقيقها في سبيل إرضاء المولى عز وجل والفوز بالجنة، مصداقا لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [آل عمران: 101].

تحصين النفس من الفتن، فيتو

كيفية تحصين النفس

تحصين النفس، لكي يقوى الإنسان على مقاومة الفتن، وحفظ نفسه من مكائد النفس والشيطان، عليه أن يسعى ليكون عبدًا طائعًا مخلصًا لله تعالى، مستعينًا به في كل أموره، ومتوكلًا عليه، ولا يغتر بنفسه أبدًا مهما أكثر من الطاعات، مصداقا لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [آل عمران: 101].

ومن الأمور المعينة على تهذيب النفس وتزكيتها: الإكثار من ذكر الله تعالى، وترسيخ محبته ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القلب، ومنها: قراءة القرآن الكريم وتدبره، والتفقه في الدين، ومصاحبة أهل الخير والصلاح، والحرص على أداء الفرائض واجتناب المعاصي لا سيما الكبائر، ومحاسبة النفس، وعدم اليأس من الاستقامة مهما وقع الإنسان في الذنوب أو تكررت فليحسن الظن في عفو الله ومغفرته، وليبادر بترك الذنب وتجديد التوبة منه، قال تعالى: ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ [العنكبوت: 45].

كيفية التقرب إلى الله تعالى

وجعل الله تعالى العديد من الطرق التي تتناسب مع استعداد كل شخص وقابليّته، بحيث من الممكن أن يختلف طريق كلّ واحد في التقرب إلى الله عن طريق الآخر.

وبالتالي فينبغي على الشخص أن يسلم للمشيئة المشيئة الإلهيّة والتقدير الإلهي، والعمل بما يعلم قطعًا أنّه صلاح وحقّ وأنّه موجب لرضا الله سبحانه وتعالى.

ولا يمكن أن يتحقق القرب إلى الله إلا بالطاعة المطلقة لله عَز وجَلَّ من خلال الامتثال لأوامر الله واجتناب نواهيه.

التقرب إلى الله، فيتو

طرق التقرب إلى الله

التقرب إلى الله من أبرز الأشياء التي يسعى كل إنسان مسلم إلى تحقيقها في سبيل إرضاء المولى عز وجل والفوز بالجنة.

ويتقرب المسلم إلى الله من خلال عدد من الطرق، باتباع النهج الإلهي من أجل إرضاء المولى عز وجل واتباع الأوامر الإلهية والبعد عما نهى الله عنه.

والتقرب إلى الله هو مصطلح يراد منه اتخاذ واتباع منهج ومسلك فكري وعملي وعبادي يوصل الإنسان السالك إلى الله تعالى ويجعله قريبًا من رحمته ورضوانه.

طرق الوصول إلى الله

١.يُعتبر الورع عن محارم الله والالتزام بأوامره هو المسلك الأول الذي يجب أن يبدأ الإنسان بدخوله، مصداقا لقوله تعالى: ﴿ش وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ (سورة المائدة ٢٧).

و رُوي عَنْ الإمام أمير المؤمنين عَلِيٍّ ( عليه السلام ) أنه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) خَطَبَنَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللَّهِ بِالْبَرَكَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ.

٢.ترك المحرمات وأداء الواجبات التي حدَّدَتها الشريعة الإسلامية، وهو أمر سهل وهيِّن، وصعب وعسير في وقت واحد، سهل لمن يتمتع بإرادة قوية وعزم قوي ونية صادقة، وصعب بل مستحيل لمن أراد الجمع بين مرضاة الله والسير وراء الأهواء والشهوات.

فقد رُويَ عَن النبي عيسى بن مريم ( عليه السَّلام ) أنه قالَ: " النومُ على الحصيرِ وأكلُ خُبْزِ الشَّعيرِ في طلبِ الفردوسِ يَسير ".

٣. الصفات السلوكية الذاتية الخيرة التي يقتضيها الشرع والعقل والفطرة في صلة العبد بربه، وعبادته إياه، وسلوك الطريق إليه سبحانه.

السلوك يعني العمل وفقًا لرضا الله واليقينيّات، والسلوك يعني حفظ الأمانة في كلّ ظرف وفي كلّ مكان، حتّى وإن كان على خلاف مصلحة الإنسان، والسلوك يعني الصدق مع النفس والناس في كلّ مكان وزمان ولو كان ذلك مخالفًا لمصالح الإنسان، والسلوك يعني الاحتراز عن الغيبة مهما اختلف الزمان والمكان، حتّى وإن كانت تلك الغيبة ستجلب النفع والربح للإنسان.

الذكر نوع من أنواع التقرب إلى الله، فيتو

الذكر من أنواع وسائل التقرب إلى الله

وتعتبر الأذكار التي يرددها الإنسان طريقا ممنهجا يتقرب من خلالها العبد إلى ربه.

ولكن ينبغي التنبيه على أن الأذكار والأدعية المأثورة تُعَدُّ من العوامل المؤثرة في إيجاد حالة التَّذكر والتوجه إلى الله بشرط أن لا يتعامل الإنسان معها كمجرد ألفاظ ونصوص سِحريَّة يتلفظها حتى تتحقق أمانيه دون أن يعرف القصد من إنشاء تلك النصوص أو أن يتعرَّف على معانيها السامية.

بل لا بد وأن يكون تعامله مع تلك الألفاظ تعاملًا واعيًا معبرًا عن الإيمان القلبي والالتزام العملي لدى الفرد المسلم.