قاض في بنسلفانيا يرفض وقف "جائزة المليون دولار" لإيلون ماسك

الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، رفض قاض في ولاية بنسلفانيا، طلبا لتعليق "اليانصيب" الانتخابي الذي أطلقه إيلون ماسك دعما للمرشح الجمهوري دونالد ترامب والذي يحصل بموجبه يوميا ناخب في إحدى الولايات المتأرجحة مكافأة بقيمة مليون دولار.

والقاضي الذي لم ينظر في حيثيات القضية، لم يعلل أسباب رفضه الطلب الذي قدّمه مكتب المدعي العام في فيلادلفيا، المدينة الرئيسية في الولاية الواقعة شمالي شرق البلاد.

لكنّ العديد من المعلّقين القانونيين أرجعوا قرار القاضي إلى انتهاء هذا "اليانصيب" في الولاية.

ويأتي الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة العامة في ولاية بنسلفانيا أنجيلو فوجليتا، بعدما وصف المدعي العام في فيلادلفيا لاري كراسنر، الجائزة بأنها "عملية احتيال" تنتهك قانون الانتخابات في الولاية و"مصممة للتأثير على الانتخابات الوطنية"، مطالبا بإيقافها.

في المقابل، قال محامو ماسك إن الجائزة جزء من "الخطاب السياسي الأساسي" نظرا لأن المشاركين يوقعون على عريضة تؤيد دستور الولايات المتحدة، ووصفوا تحرك كراسنر بأنه دعوى حزبية مرفوعة "لإسكات" مناصرة ماسك لترامب.

وبعد أن رفضت المحكمة تلبية طلب الادعاء لإغلاق "اليانصيب"، يبقى على ماسك أن يدافع عن مصالحه في دعوى قضائية أخرى تتعلق بما إذا كانت المنافسة تنتهك قوانين المقامرة الأمريكية.

لا توجد جائزة يمكن الفوز بها

وخلال المحاكمة، أقر محامي ماسك، كريس جوبر بأنه "لا توجد جائزة يمكن الفوز بها"، والفائزون "لا يتم اختيارهم بالصدفة"، موضحا أن ما يسمى "الجائزة" هي في الواقع تعويض عن العمل كمتحدث باسم لجنة العمل السياسي التابعة لماسك والمؤيدة للمرشح الجمهوري دونالد ترامب - ويتم اختيار المستفيدين من المليون دولار "على أساس ملاءمتهم للعمل كمتحدثين باسم لجنة العمل السياسي الأمريكية"، مضيفا أنهم "يكسبون" المليون دولار كدفعة لعملهم.

وكان ماسك قال في إعلانه عن الهدية: "سنمنح مليون دولار بشكل عشوائي للأشخاص الذين وقعوا على العريضة"، في إشارة إلى عريضته لدعم الدستور. لكن غوبر زعم الاثنين، أن هناك فرقا بين اختيار الفائزين "عشوائيا" واختيارهم "بالصدفة"، كما يحدث في اليانصيب.

وقال المحامي جوبر إن المستفيدين الأخيرين قبل بدء التصويت الثلاثاء سيكونان في أريزونا وميشيغان، وأضاف: "لم يجر اختيار المستفيدين بجائزة المليون دولار بالصدفة، ونحن نعرف بالضبط من سيعلن عنه كمستفيد من المليون دولار اليوم وغدا".

ووزع ماسك ولجنته السياسية 16 مليون دولار على مدار الأسبوعين الماضيين للناخبين المسجلين في ولايات متأرجحة - على الرغم من التدقيق القانوني.

والولايات المتأرجحة هي تلك الولايات التي لا تميل إلى التصويت بثبات لمرشحين من أي من الحزبين، الجمهوري أو الديمقراطي، وغالبا ما تحسم هذه الولايات نتيجة الانتخابات الرئاسية. وتشمل هذه الولايات ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا ونورث كارولينا وجورجيا وأريزونا ونيفادا.

وتنطلق الانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم الثلاثاء ويتنافس فيها نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي والرئيس السابق دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري.