الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

حدث مرة واحدة بتاريخ أمريكا، ماهي السيناريوهات المتوقعة حال التعادل بالانتخابات؟

دونالد ترامب وكامالا
دونالد ترامب وكامالا هاريس

فماذا ينتظر الانتخابات الأمريكية في 2024؟، سؤال طرح مؤخرا قبل ساعات من انطلاق السباق الرئاسي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن سيناريو التعادل بالانتخابات بين كامالا هاريس ومنافسها دونالد ترامب.

 سيناريوهات عدة محتملة في يوم الحسم بالانتخابات الأمريكية، والتعادل وارد من بينها.

وهنا يتردد السؤال.. هل يمكن الوصول لسيناريو التعادل في 2024؟

الخبراء استبعدوا هذا السيناريو رغم تقارب نتائج استطلاعات الرأي، لكن ماذا لو انتهت بالفعل بالتعادل؟

سيناريو التعادل

سيناريو التعادل يحدث حين يحصل كل مرشح على 269 صوتا، أي حصول كلا المرشحين لـ 269 صوتا بالمجمع الانتخابي البالغ عدد أصواتهم بالانتخابات 538 صوتا.

الدستور الأمريكي لديه خطة لمواجهة هذا الموقف، حيث يتم نقل الانتخابات لمجلس النواب ثم التصويت لإحدى المرشحين.

وتحت هذا السيناريو يكون لكل ولاية صوت واحد فقط، دون أن يُنظر إلى عدد وحجم ممثليها، ويكون عليهم التصويت إما لدونالد ترامب أو لكامالا هاريس.

أما التصويت لنائب الرئيس، فيكون عبر مجلس الشيوخ، كل عضو يحصل على صوت على خلاف طريقة انتخاب الرئيس.

ولم يشهد تاريخ الولايات المتحدة انتخابات متعادلة سوى واحدة حتى الآن في عام 1800 بين توماس جيفرسون وآرون بور.

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