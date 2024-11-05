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خارج الحدود

المكتب الحكومي بغزة: جثامين الشهداء ملقاة في الشوارع والاحتلال يستهدف كل بقعة بشمال القطاع

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن قوات الاحتلال تشن حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وخاصة في محافظة شمال غزة، موضحا أن قوات  الاحتلال تتعمد إخراج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة وآخرها مستشفى كمال عدوان، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن مئات جثامين الشهداء ملقاة في الشوارع بسبب تعذر الوصول إليهم، ودبابات وطائرات قوات الاحتلال وبوارجه تقصف المنازل بضراوة، ويستهدفان كل بقعة في شمال غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، باستشهاد فجر اليوم الثلاثاء، 29 فلسطينيًّا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل وخيام تأوي نازحين في مناطق متعددة بقطاع غزة، بما فيها بيت لاهيا، ودير البلح، والزوايدة، وخان يونس.

في بيت لاهيا شمال القطاع، استشهد 20 فلسطينيًّا نتيجة قصف عنيف استهدف منزلًا كان يؤوي نازحين، بينما أسفر قصف الاحتلال لخيمة نازحين في دير البلح وسط القطاع عن استشهاد اثنين، وإصابة آخرين بينهم أطفال.

 

كما استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف خيمة نازحين في منطقة الزوايدة.

أما في منطقة معن شرق خان يونس، فقد استشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل إثر استهداف خيمة تأوي نازحين.

الاحتلال يقصف مرافق مستشفى كمال عدوان


وكانت  وزارة الصحة بغزة، قد قالت في بيان: "عدد من الإصابات بين الطواقم الطبية والمرضى إثر قصف إسرائيلي طال كل مرافق المستشفى".

وتابعت الصحة فى غزة، أن الطواقم الموجودة هناك "عاجزة عن التحرك بين أقسام مستشفى كمال عدوان وإنقاذ زملائهم المصابين".

واستكملت وزارة الصحة قائلة: "يبدو أن هناك قرارًا تم اتخاذه بإعدام جميع الكوادر التي رفضت إخلاء المستشفى".

تعليمات بالإخلاء لمستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والعودة


وفي 8 أكتوبر الماضي، طالب الجيش الإسرائيلي مستشفيات "كمال عدوان والإندونيسي والعودة" شمال قطاع غزة بالإخلاء، فيما كرر إنذارات الإخلاء لمحافظة الشمال التي تقع بداخلها هذه المستشفيات.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر طبية بوجود "مصابين في قصف إسرائيلي استهدف مبيت أطفال في الطابق الثالث بمستشفى كمال عدوان"، وفق وكالة الأناضول التركية.
 

وأوضحت المصادر، أن طائرات إسرائيلية ألقت قنابل صوتية على قسم الحضانة في المستشفى، والجهة الجنوبية من المبنى الرئيسي للمستشفى.

ولم تتضح بعد حصيلة المصابين جراء القصف الذي استهدف المستشفى منذ ساعات الظهر وذلك لصعوبة الاتصال مع الطواقم الطبية، إثر استمرار عزل الشمال عن باقي مناطق القطاع بقطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن المحافظة.

 

والأحد، قال المدير العام لوزارة الصحة بقطاع غزة، منير البرش للأناضول، إن "الجيش الإسرائيلي استهدف مستشفيات كمال عدوان، والعودة، والإندونيسي، بالنيران والقذائف المدفعية".

وأضاف البرش: "تسبب القصف في إصابة عدد من الأطفال في قسم الحضانة في مستشفى كمال عدوان، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي نيرانه بكثافة على مولدات الكهرباء وخزانات المياه".

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غزة المكتب الإعلامي الحكومي في غزة

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