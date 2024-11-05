ترامب قبل انطلاق الانتخابات الأمريكية: أنا الرئيس

زعم دونالد ترامب، أنه سوف يفوز بـ انتخابات الرئاسة الأمريكية، متعهدًا بإنهاء التضخم وتدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.

ترامب يتعد بسنوات النمو في أمريكا

وقال ترامب، خلال كلمة له في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا: "يفصلنا يوم واحد عن أهم حدث في تاريخ الولايات المتحدة، وسوف يكون لدينا 4 سنوات من النمو مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت فشلًا وركودًا".

خطة تأمين غير مسبوقة لتأمين صناديق الاقتراع

في محاولة لطمأنة الناخبين، بأن أصواتهم ستكون محمية، تروج السلطات الأمريكية لخطط أمنية غير مسبوقة مصممة لمقاومة العنف وغيره من السيناريوهات المقلقة المحتملة في يوم الانتخابات غدًا، وبعده.

ويتخذ المسؤولون المحليون فى جميع أنحاء البلاد، تدابير لتحصين المواقع المتعلقة بالانتخابات، بما في ذلك التخطيط لوضع قناصة على سطوح المباني لحماية مقار فرز الأصوات، وأزرار إعلان الطوارئ لخدمة العاملين في الانتخابات، وكذلك طائرات بدون طيار للمراقبة تحلق في السماء.