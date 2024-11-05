طريقة عمل حمص الشام، مغذ ويمنح الشعور بالدفء في الشتاء

طريقة عمل حمص الشام، حمص الشام من الأكلات المصرية الشهيرة وهو عبارة عن حمص يقدم بالصلصة والليمون والشطة والكمون وهو تسال شعبية.

وطريقة عمل حمص الشام، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ومع انخفاض درجات حرارة الطقس تحرص ربات البيوت على تحضيره فى المنزل لتدفئة أفراد الأسرة وتقوية مناعتهم.

وحمص الشام هو واحد من أشهر أنواع التسالي في مصر، ويُعدُّ من المأكولات الشعبية المحبوبة التي يتم تحضيرها وتناولها بشكل خاص في الشوارع المصرية، ويتمتع هذا الطبق بمذاق مميز وفوائد غذائية كبيرة، ويُحضر باستخدام الحمص المسلوق مع إضافات معينة تعطيه طعمًا لذيذًا.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل حمص الشام.

مكونات عمل حمص الشام:

2 كوب حمص جاف

8 أكواب ماء

2 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة كمون مطحون

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون (حسب الرغبة)

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة صغيرة خل

2 ثمرة طماطم

ملعقة صلصة

ثمرة بصل

طريقة عمل حمص الشام:

ينقع الحمص الجاف في ماء بارد لمدة 8 ساعات أو طوال الليل، هذه الخطوة تساعد في تسريع عملية الطهي وتجعل الحمص أكثر طراوة.

بعد نقع الحمص، يصفى الحمص من الماء ويوضع في قدر كبير.

اضيفي حوالي 8 أكواب من الماء المغلي إلى الحمص.

يُغلى الحمص لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعة ونصف أو حتى يصبح طريًا.

أثناء السلق، يمكن إزالة الرغوة التي تتكون على السطح باستخدام ملعقة.

في الخلاط الكهربائي نضع الطماطم والبصل والثوم والقليل من الماء ونضرب جيدًا ثم نضيف الخليط إلى الحمص والماء بعد تمام نضجه.

نترك الخليط يغلى لمدة دقيقتان ثم نضيف الملح والكمون والشطة.

يقدم ساخنا بعد إضافة عصير الليمون.

طريقة عمل حمص الشام

فوائد حمص الشام

- وحمص الشام له قيمة غذائية عالية حيث يحتوي على الكثير من البروتينات والألياف التي تساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

- ويُعدّ خيار ممتاز لمتبعي الحميات الغذائية لأنه يمد الجسم بالطاقة ويساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

- يُساعد الحمص على تقوية القلب والشرايين بفضل محتواه من المغذيات والمعادن مثل البوتاسيوم.

- حمص الشام هو طبق شهي، ومغذٍ، ومناسب لجميع الأوقات، حيث يمكن تحضيره بسهولة في المنزل والاستمتاع بمذاقه الرائع.