طريقة عمل الحلبسة، في البيت زي الجاهزة

طريقة عمل الحلبسة، أو مشروب حمص الشام من أسهلل واشهر المشروبات المصرية، والذي يقبل على تناوله الجميع خلال فصل الشتاء؛ لأنه يبعث على الدفء، ويمنح الجسم طاقة بمجرد تناوله، ومع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، هذه الأيام، فيعد مشروب الحلبسة أو حمص الشام، هو الأنسب، إلى جانب فوائد حمص الشام، العديدة، بالإضافة إلى طعمه اللذيذ.

ولكل عشاق الحلبسة، نستعرض طريقة عمل الحلبسة في البيت، بكل أسرارها، لتحضير كوب من حمص الشام لأفراد أسرتك زي المحلات وعربيات الحمص الشام، حتى لا يلجأون لشراءها جاهزة من الخارج.

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طريقة عمل الحلبسة في البيت

وتعتمد طريقة عمل الحلبسة، على نقع الحمص لأطول فترة ممكنة، فكلما زادت مدة نقع الحمص في الماء، كلما تم طهيه بصورة أسرع وفي وقت أقل.

ويضاف لحمص الشام عند عمله الطماطم والبصل والثوم، ومعجون الطماطم؛ ليعطيه اللون الأحمر المميز، والكمون وهو سر من أسرار الطعم المميز لحمص الشام.

ويترك حمص الشام على النار حتى تمام الطهي، ثم يتم انتشال شرائح الطماطم والبصل.

ويتم إعداد "دقة الثوم" و"الشطة" و"الليمون المركز"، وهي الإضافات الخارجية التي يتم وضعها على كوب حمص كما يباع في الخارج.

فوائد حمص الشام، لصحة القلب والعظام ولرشاقتك.

الحلبسة

فوائد حمص الشام

وقد لا يدرك الكثيرون فوائد حمص الشام، فيعد حمص الشام بالنسبة لمعظم محبيه، هو ذلك المشروب الشعبي المصري الشهير، الذي له عشاقه في كل مكان، والذي يبعث على الدفء في ليالي الشتاء، إلى جانب طعمه المميز اللذيذ، كما أن حمص الشام من البقوليات التي يمكن إضافتها على طبق الكشري المصري اللذيذ أيضًا، فهو يرتبط دائما بالاكلات الشعبية المصرية، إلا أن الكثيرين لا يهتمون لمعرفة فوائد حمص الشام للصحة.



وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد حمص الشام للصحة، هامة ومذهلة، مما يجعله من أنواع البقوليات الهامة لصحة الجسم، الأمر الذي يستلزم تضمينه للنظام الغذائي، وتناوله بانتظام.

وتستعرض الدكتورة هدى، في السطور التالية أهم فوائد حمص الشام للصحة.



تساعد على تقوية جهاز المناعة: الحمص مصدر غني بالبروتين والحديد والزنك، وهي جميعها عناصر مهمة لجهاز المناعة.

تساعد على خفض مستويات الكوليسترول: الحمص مصدر جيد للألياف القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم: الحمص مصدر جيد للألياف والبروتين، وكلاهما يمكن أن يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

تساعد على فقدان الوزن: الحمص مصدر جيد للبروتين والألياف، وكلاهما يمكن أن يساعد على الشعور بالشبع ومنع الإفراط في تناول الطعام.

