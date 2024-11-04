الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

متنبئ أمريكى شهير يحسم هوية الرئيس، إليكم اسم الساكن الجديد للبيت الأبيض

ترامب وهاريس، فيتو
ترامب وهاريس، فيتو

جدد أستاذ التاريخ الأمريكى وأحد أشهر المؤرخين السياسيين المعروفين في البلاد، آلان ليختمان، توقعه بفوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

 

أشهر متنبئ أمريكي يتوقع فوز كامالا هاريس

وقال المؤرخ الرئاسي آلان ليختمن البالغ من العمر 77 عامًا، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، اليوم، إن كامالا هاريس ستهزم دونالد ترامب، فى انتخابات الرئاسة الأمريكية غدا الثلاثاء.

وأضاف أشهر متبنى بأسماء الرؤساء طيلة عقود مضت، أنه رغم كل الاستطلاعات، وتصاعد خطاب الكراهية والانقسام، إلا أنه لا يزال مقتنعا بفوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

ولفت إلى أنه رغم ذلك إلى أنه في حال أخطأ، فلا بأس، وستكون المرة الوحيدة التي يخطأ فيها بتوقعاته على مدى أعوام طويلة.

 

آلان ليختمان توقع فوز أوباما وترامب سابقا

يشار إلى أن آلان ليختمان كان  يستخدم طريقة طورها عام 1981 مع عالم الرياضيات، فلاديمير كيليس-بوروك، للخروج بتوقعاته هذه، كان توقع في 2008، انتخاب أول رئيس أسود، وقد فاز بالفعل حينها باراك أوباما، كما رجح عام 2016 فوز ترامب أمام هيلاري كلينتون.

ليختمان معروف بسجله في التنبؤات، حيث استطاع التنبؤ بدقة في 9 من آخر 10 انتخابات رئاسية، يعتمد في توقعاته على نظام يعرف بـ”مفاتيح البيت الأبيض”، الذي يتضمن 13 معيارًا لتقييم فرص الفوز دون الاعتماد على استطلاعات الرأي.

خبير أمن قومي: قضايا السياسة الخارجية تهيمن على الانتخابات الأمريكية

الانتخابات الأمريكية، ترامب: سأنهي الفوضى في الشرق الأوسط

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

متنبي أمريكي اسم الرئيس ألن ليختمان كامالا هاريس ترامب فوز كامالا هاريس أوباما آلان ليختمان

مواد متعلقة

من بينهم طبيبة وفيلسوف، 3 مرشحين للانتخابات الأمريكية ينافسون ترامب وهاريس

ترامب يثير الجدل بعد تأييده إطلاق النار على الصحفيين

ليدي جاجا وكاتي بيري يدعمان كامالا هاريس في فيلادلفيا

اجتماع أبطال سلسلة أفلام Avengers لدعم كامالا هاريس

الأكثر قراءة

هذه الفئات محرومة من الدعم النقدي بعد تطبيقه

ارتفاع جديد بسعر الدولار أمام الجنيه ختام تعاملات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

مصرع سائق وإصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالدائري

كام وصل سعر جرام الذهب فى الصاغة مساء اليوم الإثنين؟

مفاجأة، الزمالك يدرس بيع زيزو في يناير لهذين السببين

لو معاك تسجيل صوتي طلعه، تفاصيل جلسة نارية بين إبراهيم نورالدين ومحمد عادل

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

بعد تطبيق الدعم النقدي.. 12 فئة خارج الحسابات.. هل أنت منهم؟ (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

اختيار 14 موقعا أثريا في العراق ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي

نوبة عصبية لسائق تتسبب في حادث مروع بتركيا

اعتقدوا أنه مقدس وأكسير الحياة، عشرات الهنود يصطفون لشرب مياه الصرف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 4/11/2024

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث بجلسة محاكمة المتهمين في قضية معدية أبو غالب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الاستنجاء من سُنَن الوضوء أم مِن فرائضه ؟ الإفتاء تجيب

حفظ النسل بين الشرع والطب، الجامع الأزهر يعقد الملتقى الفقهي الأول

في عيد الحب، أروع وأجمل 4 قصص حب في حياة النبي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads