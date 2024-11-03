الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الانتخابات الأمريكية، ترامب: سأنهي الفوضى في الشرق الأوسط

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب: "سأنهي الفوضى في الشرق الأوسط خلال 4 سنوات من حكمي ولن يكون هناك إرهاب ولن أدخل في أي حروب".

وأمس، أفادت المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، أنها ستبذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب في غزة عند انتخابها رئيسة للولايات المتحدة.

 

الانتخابات الرئاسية الامريكية

وسبق أن قال المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، اليوم السبت: إن الولايات المتحدة دولة محتلة، لكننا سنحررها قريبًا، بحسب وصفه.

وأضاف ترامب خلال تجمع انتخابي له في ولاية كارولينا الشمالية، أنه عندما يتسلم السلطة "سينتهي غزو المهاجرين لبلاده".

وأكد أن مصير الولايات المتحدة في أيدي الناخبين، مبينًا أن منافسته المرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس تتحدث عنه فقط وليس عما ستفعله.

يأتي ذلك في ظل ترقب عالمي وغموض يحيط بنتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة، يواصل المرشحان ترامب وهاريس حملاتهما الانتخابية المكثفة قبل يوم الاقتراع الحاسم يوم الثلاثاء المقبل، في واحدة من أشد المنافسات الانتخابية في تاريخ الولايات المتحدة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الرئيس الأمريكى الشرق الأوسط ترامب دونالد ترامب غزة هاريس

مواد متعلقة

وول ستريت جورنال تكشف عن أداة ترامب للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

ستلقى مصير كينيدي، رئيس مجلس الأمن الروسي يحذر ترامب

الانتخابات الأمريكية، استطلاع رأي يكشف تقدم هاريس على ترامب بهذه النسبة

كامالا هاريس: سأبذل ما في وسعي لإنهاء الحرب على غزة

الأكثر قراءة

هرب من أعلى سور المدرسة، التفاصيل الكاملة لمصرع طالب على يد زميله ببورسعيد

هل من الوارد زيادة قرض صندوق النقد لأكثر من 8 مليارات دولار؟ الحكومة تجيب

غرق مسن في ترعة بالأقصر والإنقاذ النهري يكثف عمليات البحث عن جثته (صور)

التعليم تقرر صرف تعويض لأسرة طالب بورسعيد المتوفي وتتكفل باحتياجاتها

خبير اقتصادي: لولا صندوق النقد لارتفع سعر الدولار لـ 120 جنيها

الحكومة تكشف عن توجهها مع صندوق النقد الدولي الفترة المقبلة

لاعب الزمالك يفتح النار على الإدارة بعد فسخ عقده: بتيجوا على المحترم والمتربي

حزمة حماية اجتماعية استثنائية خلال الفترة المقبلة، رئيس خطة البرلمان يكشف التفاصيل

منوعات

المزيد

مظاهرة بالأعلام الزرقاء على نهر التايمز بــ لندن للمطالبة بمياه نظيفة

ملك إسبانيا يتعرض لهجوم من السكان الساخطين جراء الفيضانات

إغلاق طريق سريع في تركيا بسبب انتشار آلاف الأسماك

بعد 156 عامًا، إثيوبيا تستعيد درع الإمبراطور تيودروس الثاني من بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد مصرع طالب على يد زميله في مدرسة ببورسعيد.. قرارات ورسائل هامة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من تكرار بعض آيات القرآن الكريم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحسين الوضع المالي

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة حواري رسول الله (2 – 2)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads