الجمعة 04 أكتوبر 2024
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شاهد، لحظة غرق مركب يحمل عشرات الركاب في الكونغو الديمقراطية

غرق مركب يحمل عشرات
غرق مركب يحمل عشرات الركاب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة غرق مركب ببحيرة كيفو يحمل عشرات الركاب في الكونغو الديمقراطية.

وشهدت القارة الإفريقية عدد من حوادث غرق القوارب في الفترة الأخيرة، كان أخرها ما حدث في نيجريا، حيث  لقي عشرات الأشخاص حتفهم بعد حادث قارب في ولاية زامفارا النيجيرية  حيث انقلب قارب خشبي يحمل 70 مزارعًا في نهر وفقًا لمسؤولين نيجيريين.

انقلاب  قارب خشبي يحمل 70 مزارعًا في نهر 

وتمكنت فرق الإنقاذ بحسب مواقع محلية، من إنقاذ ستة أشخاص بعد بحث دام ثلاث ساعات.

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الكونغو بحيرة كيفو مواقع التواصل القوارب

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