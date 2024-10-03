شاهد، لحظة غرق مركب يحمل عشرات الركاب في الكونغو الديمقراطية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة غرق مركب ببحيرة كيفو يحمل عشرات الركاب في الكونغو الديمقراطية.
وشهدت القارة الإفريقية عدد من حوادث غرق القوارب في الفترة الأخيرة، كان أخرها ما حدث في نيجريا، حيث لقي عشرات الأشخاص حتفهم بعد حادث قارب في ولاية زامفارا النيجيرية حيث انقلب قارب خشبي يحمل 70 مزارعًا في نهر وفقًا لمسؤولين نيجيريين.
انقلاب قارب خشبي يحمل 70 مزارعًا في نهر
وتمكنت فرق الإنقاذ بحسب مواقع محلية، من إنقاذ ستة أشخاص بعد بحث دام ثلاث ساعات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.