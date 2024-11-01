غرق باخرة تجارية مصرية قبالة سواحل ليبيا وإنقاذ 6 من طاقمها

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن فرع الإدارة العامة لأمن السواحل بطبرق، أعلن عن غرق باخرة تجارية مصرية قبالة شاطئ منطقة رأس التين، التي تبعد 115 كيلومترا غرب طبرق.

حادث غرق باخرة تجارية مصرية قبالة سواحل ليبيا

وأضاف فرع الإدارة العامة لأمن السواحل بطبرق في بيان له، أن سرية ضفادع بشرية تابعة لقوات القيادة العامة تمكنت من إنقاذ 6 بحارين من أصل 9 كانوا على متن الباخرة، وهم بصحة جيدة.

ولم تصدر أي جهة مصرية مسؤولة أي بيانات حول ملابسات الحادث حتى الآن.

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