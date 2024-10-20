الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

التفاحي يرتفع 10 جنيهات، تباين أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

سعر الزيتون اليوم
سعر الزيتون اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة، سجلت أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة؛ تباينًا ملحوظًا اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024.

<span style=
سعر الزيتون اليوم الأحد في سوق العبور لجملة الخضراوات، فيتو

10 جنيهات ارتفاعًا في سعر الزيتون التفاحي والعزيزي

إذ سجل سعر الزيتون التفاحي والعزيزي ارتفاعات جديدة مقارنة بأسعاره السابقة، بلغت نحو 10 جنيهات، فيما انخفضت أسعار الزيتون من الأنواع الأخرى بنحو 10 جنيهات مقارنة بسعرهم السابق

<span style=
سعر الزيتون اليوم الأحد في سوق العبور لجملة الخضراوات، فيتو

أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

«فيتو» تستعرض سعر الزيتون الطازج في سوق العبور، بعد ارتفاع أسعاره؛ وهي كالآتي:

<span style=
سعر الزيتون اليوم الأحد في سوق العبور لجملة الخضراوات، فيتو

أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

تراوح  سعر زيتون تفاحي من 70 إلى 90 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر زيتون بيكوال ومنزيل من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر زيتون عزيزي لكويد من 70 إلى 90 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

<span style=
سعر الزيتون اليوم الأحد في سوق العبور لجملة الخضراوات، فيتو

سعر الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

وعن أسعار الزيتون الطازج من الأنواع الأخرى في سوق العبور اليوم الأحد، فجاءت كالأتي:

تراوح سعر زيتون دولسي وعاص من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر زيتون عجيزي وشملالي من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

 

txt

ارتفاع جديد في أسعار الزيتون الطازج بسوق العبور

txt

بزيادة تصل لـ 15 جنيهًا، ارتفاع أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الزيتون أسعار الزيتون الطازج سعر الزيتون سعر الزيتون الطازج سعر الزيتون اليوم سعر زيتون تفاحي سعر زيتون عزيزي سوق العبور سوق العبور اليوم سوق العبور للجملة سعر كيلو الزيتون أسعار كيلو الزيتون أسعار الزيتون اليوم موقع فيتو فيتو

مواد متعلقة

أسعار الزيتون الطازج تواصل الارتفاع في الأسواق.. شعبة الخضراوات توضح الأسباب.. و«التصديري للصناعات الغذائية»: مصر تحتل المرتبة السابعة في التصدير

شعبة الخضراوات تكشف عن سببين وراء ارتفاع أسعار الزيتون الطازج بالأسواق

ارتفاع جديد في أسعار الزيتون الطازج بسوق العبور

بزيادة تصل لـ 10 جنيهات، أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

يبدأ من 20 جنيهًا، تعرف على أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور

الأكثر قراءة

تطورات أزمة ثلاثي الزمالك بعد واقعة الاعتداء علي إداري إماراتي (فيديو)

جهاد جريشة يكشف مدى صحة هدف أوباما الملغى في مرمى الزمالك

تصادم قطار بضائع بسيارة نقل على مزلقان ميناء دمياط وأنباء عن وقوع مصابين (صور)

مشهد غريب، إمام عاشور يستعجل الغندور لإنهاء مباراة الأهلي وسيراميكا

الكشف عن أسباب تصادم قطار بضائع بسيارة نقل بمزلقان ميناء دمياط (صور)

نوات عنيفة وأمطار غير مسبوقة، خبير مناخ يصدم المواطنين بطقس الأيام المقبلة

باحث بالشأن الإسرائيلي يكشف تأثير ضرب إيران لمفاعل ديمونة على مصر

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

منوعات

المزيد

تحذيرات من خطط إيلون ماسك لإنشاء مدينة سكنية للبشر على المريخ

حملة شعبية لتنظيف بحيرة جابلانيكا فى البوسنة بعد الفيضانات القاتلة

غضب لترك فتاة صغيرة تلف ثعبانا ضخما على رقبتها لجذب المشاهدات

لحشد الناخبين، كامالا هاريس تحتفل بعيد ميلادها الـ60

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تصريحات الرئيس السيسي في انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 21-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الغزال في المنام وعلاقته بتحقيق الأهداف وكسب الثروات

المزيد
الجريدة الرسمية