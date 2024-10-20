التفاحي يرتفع 10 جنيهات، تباين أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة، سجلت أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة؛ تباينًا ملحوظًا اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024.

سعر الزيتون اليوم الأحد في سوق العبور لجملة الخضراوات، فيتو

10 جنيهات ارتفاعًا في سعر الزيتون التفاحي والعزيزي

إذ سجل سعر الزيتون التفاحي والعزيزي ارتفاعات جديدة مقارنة بأسعاره السابقة، بلغت نحو 10 جنيهات، فيما انخفضت أسعار الزيتون من الأنواع الأخرى بنحو 10 جنيهات مقارنة بسعرهم السابق

سعر الزيتون اليوم الأحد في سوق العبور لجملة الخضراوات، فيتو

أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

«فيتو» تستعرض سعر الزيتون الطازج في سوق العبور، بعد ارتفاع أسعاره؛ وهي كالآتي:

سعر الزيتون اليوم الأحد في سوق العبور لجملة الخضراوات، فيتو

أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

تراوح سعر زيتون تفاحي من 70 إلى 90 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر زيتون بيكوال ومنزيل من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر زيتون عزيزي لكويد من 70 إلى 90 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الزيتون اليوم الأحد في سوق العبور لجملة الخضراوات، فيتو

سعر الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

وعن أسعار الزيتون الطازج من الأنواع الأخرى في سوق العبور اليوم الأحد، فجاءت كالأتي:

تراوح سعر زيتون دولسي وعاص من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر زيتون عجيزي وشملالي من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.