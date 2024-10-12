ارتفاع جديد في أسعار الزيتون الطازج بسوق العبور

أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة، سجلت أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة؛ ارتفاعات جديدة مقارنة بأسعاره السابقة، بلغت نحو 10 جنيهات.

سعر الزيتون اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

«فيتو» تستعرض سعر الزيتون الطازج في سوق العبور، بعد ارتفاع أسعاره؛ وهي كالآتي:

سعر الزيتون اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

تراوح سعر زيتون تفاحي من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر زيتون بيكوال ومنزيل من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر زيتون عزيزي لكويد من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الزيتون اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

تراوح سعر زيتون دولسي وعاص من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر زيتون عجيزي وشملالي من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.