السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار الزيتون الطازج بسوق العبور

سعر الزيتون اليوم
سعر الزيتون اليوم في سوق العبور، فيتو

 أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة، سجلت أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة؛ ارتفاعات جديدة مقارنة بأسعاره السابقة، بلغت نحو 10 جنيهات.

سعر الزيتون اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

 «فيتو» تستعرض سعر الزيتون الطازج في سوق العبور، بعد ارتفاع أسعاره؛ وهي كالآتي:

سعر الزيتون اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

تراوح  سعر زيتون تفاحي من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر زيتون بيكوال ومنزيل من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر زيتون عزيزي لكويد من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الزيتون اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

تراوح سعر زيتون دولسي وعاص من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر زيتون عجيزي وشملالي من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

txt

بزيادة تصل لـ 15 جنيهًا، ارتفاع أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور

txt

أسعار الزيتون الطازج تواصل الارتفاع في الأسواق.. شعبة الخضراوات توضح الأسباب.. و«التصديري للصناعات الغذائية»: مصر تحتل المرتبة السابعة في التصدير

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الزيتون أسعار الزيتون الطازج سعر الزيتون سعر الزيتون الطازج سعر الزيتون اليوم سعر زيتون تفاحي سعر زيتون عزيزي سوق العبور سوق العبور للجملة موقع فيتو فيتو

مواد متعلقة

شعبة الخضراوات تكشف عن سببين وراء ارتفاع أسعار الزيتون الطازج بالأسواق

بزيادة تصل لـ 10 جنيهات، أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

يبدأ من 20 جنيهًا، تعرف على أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد في أسعار الزيتون الطازج بسوق العبور

سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم السبت 12 أكتوبر 2024

أخبار مصر: افتتاح محطة قطارات بشتيل، إسرائيل تحدد موعد الرد على إيران، العميد يلمح إلى استبعاد صلاح، قفزة بأسعار زجاجة الزيت

تفتتح خلال ساعات، كل ما تريد معرفته عن محطة بشتيل الجديدة (صور)

القبض على سودانيين فى فيصل وترحيلهم، مصدر أمني يوضح الحقيقة

ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء "البتلو" في الأسواق

ظهور حفر عميقة في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد إعصار ميلتون، ما القصة؟

مفاجأة من العيار الثقيل، قيادي بفيلق القدس: شركة إيرانية اشترت البيجر (فيديو)

منوعات

المزيد

ظهور حفر عميقة في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد إعصار ميلتون، ما القصة؟

الدجاجة أم البيضة أيهما جاء أولا؟ العلماء يقدمون الإجابة من منظور التطور

زوج يقتحم منزل والد زوجته بقنبلة مولوتوف (فيديو)

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار الزيتون الطازج بسوق العبور

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة في السوق

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الجمعة 11/10/2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 11/10/2024

المزيد

انفوجراف

ترتيب مبيعات السيارات الكهربائية خلال شهر سبتمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب سيارة في المنام وعلاقته بخسارة في العمل والإصابة بمرض

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 12-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 12-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية