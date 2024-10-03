الخميس 03 أكتوبر 2024
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تعليم الشرقية: سد عجز مادة الرياضيات بـ 900 معلم في فاقوس

تعليم الشرقية:سد
تعليم الشرقية:سد عجز الرياضيات بـ900 معلم بفاقوس-فيتو

قالت  الدكتورة رندا الريفى القائم بعمل الموجه الأول ومقرر مادة الرياضيات بالإدارة التعليمية بمركز ومدينة فاقوس محافظة الشرقية إنه تم تسديد العجز فى معلمي الرياضيات بالإدارة بنسبة 99 % وجار القضاء على الـ1% فى وظيفة المعلمين نهائيا.

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وذلك للقرارات الوزارية فى هذا الشأن وتنفيذا لتوجيهات المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالشرقية وتعليمات  الدكتور هانى السعيد مدير عام الإدارة التعليمية الواضحة والتى وضعت المدارس والتوجيه وجها لوجه فى قضية سد عجز المعلمين فى المواد الأساسية التي تدرس للطلاب 

الانتهاء من سد العجز بنسبة 99%

وأشارت الريفى إلى أنه تم الانتهاء من سد العجز فى 130 مدرسة إعدادى عام وخدمات و16 مدرسة ثانوى عام بالاضافة الى 354 مدرسة  ما بين الاعدادي العام والتعليم الأساسي  وعن التعليم الفنى فقالت لا يوجد عجز فى الأصل به

الاستعانة 900 معلم بالحصة 

وأضافت أنها استعانت بـ900 معلم ومعلمة وطبقا لقرار الوزير يسند نصاب المعلم الاصلى  بالمدرسة وما تبقى من الأنصبة تسند للمعلمين الذين خرجوا على المعاش ولهم رغبة فى العمل ثم الراغبين فى العمل من خريجى الجامعات بحيث يتوافق مؤهلة مع المادة المتعاقد عليها 

معلم المدرسة فالمعاشات ثم الراغبين طبقا للاحتياج

وولفتت الدكتورة رندا الريفى إلى أنه بعد عمل الاحصاء المطلوب طبقا للمعلمين القائمين على رأس العمل والاحتياج وجدنا عجزا بقدر 16420 حصة رياضيات  وقد راعينا ذلك بالاضافة الى قرب مسافة المدرسة من الراغب فى العمل مشددة على ان معلم الحصة ليس له التزام فى المدرسة إلا بتخصصه وذلك  طبقا لتنبيهات المدير العام الذي شدد على أنه لا يكلف بعمل غير الحصة المتعاقد عليها 

عاطف الشورى مدير ادارة التعليم الاعدادى 

ومن جهته قال عاطف الشورى مدير ادارة التعليم الاعدادى  ان مادة الرياضيات من المواد التى استقرت امورها وأصبحت المدارس مكتفية ولا مشكلات وذلك بفضل مقررة المادة 

الدكتور هانى السعيد المدير العام لفاقوس التعليمية 

وكان الدكتور هانى السعيد قد عقد سلسلة من الاجتماعات التطمينية والتحفيزية لمقرري المواد والموجهين الأوائل مطالبهم بان يتم  توزيع الذى يعمل بنظام الحصة فى اقرب مكان الى مسكنه  كما نبه على مديري المدارس بعدم تحميلهم حصص احتياط  أو حصة نشاط فقط يعمل فى نطاق جدوله وتخصصه.

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مديرة إدارة العلاقات والإعلام 

صرحت بهذا عبير محمد عبد العال المتحدث الرسمى عن إدارة فاقوس التعليمية ومدير إدارة الإعلام بالإدارة التعليمية 

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معلمى الرياضيات الدكتور هاني السعيد محافظة الشرقية تم تسديد العجز الادارة التعليمية الموجه الاول ومقرر المادة مركز ومدينة فاقوس

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