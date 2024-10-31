وفاة موظفة بمديرية تعليم الشرقية إثر سقوط أسانسير

حوادث محافظة الشرقية، لقيت موظفة خمسينية مقيمة محافظة الشرقية حتفها إثر سقوطها من أسانسير بعد حدوث عطل فني مفاجئ، وجرى نقل جثمان المتوفية لثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

المصاعد كبائن الموت السريع.. إهمال الصيانة يتسبب في وفاة موظفة بالشرقية.. وخبير سلامة مهنية يوضح طرق الوقاية

تلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارا بورود إشارة من أحد المستشفيات الكائنة بمدينة الزقازيق بوصول سيدة تدعى"مديحة.م"55 عاما، مقيمة مدينة الزقازيق، موظفة (كبيرمعلمين بإدارة التخطيط الاستراتيجي بمديرية التربية والتعليم بالشرقية) جثة هامدة، وجرى التحفظ على جثمان المتوفية في ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

المتوفية،فيتو

وبانتقال قوة أمنية إلي محل الواقعة تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفية التي أودت بحياته إثر سقوطها من أسانسير بمنزلها، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

تعليم الشرقية ينعي كبيرمعلمين بإدارة التخطيط الاستراتيجي بالمديرية

من جانبه نعى محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية وجميع العاملين بالمديرية الفقيدة المتوفاة إلى رحمة مولاها، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

حوادث المصاعد وطرق الوقاية

وكان المهندس هاني فوزي، خبير تركيب مصاعد، اكد لـ فيتو أنه لا بد أن يكون بغرفة الماكينة منظم السرعة وهو يعمل على مراقبة سرعة المصعد ويفصل ميكانيكيا وكهربائيا عند زيادة السرعة عن الحد المقرر أو قطع حبال الجر، وكذلك لا بد من وجود قواطع زيادة التيار في لوحة الكنترول وحساسات مراقبة درجة حرارة المحرك ومراقب سلسلة دوائر الأمان في لوحة الكنترول وذراع تحرير فرملة الماكينة يدويا.

وأضاف: أنه لا بد من الصيانة الدورية للمصاعد وذلك من خلال جهة فنية متخصصة في صيانة المصاعد حتى تتم بشكل يضمن عدم تعطل المصعد وتعريض حياة مستخدميه للخطر.

وتابع أن الصيانة الدورية والوقائية تجري في مواعيد منتظمة شهرية على الأقل لكل مصعد، عبر شركة متخصصة أو مؤسسة في صيانة المصاعد ومن الأفضل الشركة التي قامت بالتوريد والتركيب، لأنه يتوافر لديها أطقم فنية مؤهلة لأداء هذا العمل كما يتوفر لديها قطع الغيار الأصلية اللازم تركيبها التي تقوم بتوريدها.

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