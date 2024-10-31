الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفاة موظفة بمديرية تعليم الشرقية إثر سقوط أسانسير

وفاة موظفة بمديرية
وفاة موظفة بمديرية تعليم الشرقية إثر سقوط أسانسير

حوادث محافظة الشرقية، لقيت موظفة خمسينية مقيمة محافظة الشرقية حتفها إثر سقوطها من أسانسير بعد حدوث عطل فني مفاجئ، وجرى نقل جثمان المتوفية لثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

عروس الجنة، قصة مأساوية في وفاة فتاة الشرقية المفاجئ بعد أيام من خطبتها (فيديووصور)

المصاعد كبائن الموت السريع.. إهمال الصيانة يتسبب في وفاة موظفة بالشرقية.. وخبير سلامة مهنية يوضح طرق الوقاية

تلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارا بورود إشارة من أحد المستشفيات الكائنة بمدينة الزقازيق بوصول سيدة تدعى"مديحة.م"55 عاما، مقيمة مدينة الزقازيق، موظفة (كبيرمعلمين بإدارة التخطيط الاستراتيجي بمديرية التربية والتعليم بالشرقية) جثة هامدة، وجرى التحفظ على جثمان المتوفية في ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

المتوفية،فيتو
المتوفية،فيتو

وبانتقال قوة أمنية إلي محل الواقعة تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفية التي أودت بحياته إثر سقوطها من أسانسير بمنزلها، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

تعليم الشرقية ينعي كبيرمعلمين بإدارة التخطيط الاستراتيجي بالمديرية

من جانبه نعى محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية وجميع العاملين بالمديرية الفقيدة المتوفاة إلى رحمة مولاها، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

حوادث المصاعد وطرق الوقاية

وكان المهندس هاني فوزي، خبير تركيب مصاعد، اكد لـ فيتو أنه لا بد أن يكون بغرفة الماكينة منظم السرعة وهو يعمل على مراقبة سرعة المصعد ويفصل ميكانيكيا وكهربائيا عند زيادة السرعة عن الحد المقرر أو قطع حبال الجر، وكذلك لا بد من وجود قواطع زيادة التيار في لوحة الكنترول وحساسات مراقبة درجة حرارة المحرك ومراقب سلسلة دوائر الأمان في لوحة الكنترول وذراع تحرير فرملة الماكينة يدويا.

وأضاف: أنه لا بد من الصيانة الدورية للمصاعد وذلك من خلال جهة فنية متخصصة في صيانة المصاعد حتى تتم بشكل يضمن عدم تعطل المصعد وتعريض حياة مستخدميه للخطر.

وتابع أن الصيانة الدورية والوقائية تجري في مواعيد منتظمة شهرية على الأقل لكل مصعد، عبر شركة متخصصة أو مؤسسة في صيانة المصاعد ومن الأفضل الشركة التي قامت بالتوريد والتركيب، لأنه يتوافر لديها أطقم فنية مؤهلة لأداء هذا العمل كما يتوفر لديها قطع الغيار الأصلية اللازم تركيبها التي تقوم بتوريدها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

وفاة موظفة اثر سقوطها من اسانسير منزلها بالشرقية أخبار الحوادث حوادث اليوم حوادث محافظة الشرقية اخبارمحافظة الشرقية

مواد متعلقة

النيابة العامة تطالب بسرعة التحريات في مصرع سيدتين بطلقات نارية طائشة بقنا

نجم ليفربول على رأس أولويات ميلان في الانتقالات الشتوية

غدا، إيقاف تشغيل آخر قطار صيفي بين القاهرة ومرسى مطروح

محمود تريزيجيه يسجل هدفا رائعا في مرمى السد بالدوري القطري (فيديو)

وزير الرياضة يشهد انطلاق الموسم الثالث من "كابيتانو مصر"

نصائح تساعدك في التأقلم مع التوقيت الشتوي

مواعيد عمل شركات المحمول عقب تطبيق التوقيت الشتوي

الأكثر قراءة

بيان عاجل للقوات المسلحة بشأن حقيقة مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية

خريطة سقوط الأمطار الغزيرة الرعدية في المحافظات غدا

أستاذ بجامعة هارفارد يكشف حقائق مثيرة بشأن مرض الراحل مصطفى فهمي وعمره الحقيقي

اديني عمر وارميني في البحر، أول ظهور للناجي الوحيد من بين 13 مصريا غرقوا بالمتوسط

اتحاد الكرة يوقع عقوبات كبيرة على ثلاثي الزمالك بعد أحداث السوبر بالإمارات

محمد معيط يكشف توقعاته للمراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي

حكم الجماع ليلة الجمعة ويومها والأحاديث الواردة فيه

هل يشهد الجنيه تعويما جديدا في الفترة المقبلة؟ وزير المالية السابق يوضح

منوعات

المزيد

موجة غضب واسعة في تركيا بسبب حصان، ما القصة؟

ارتفاع ضحايا الفيضانات في إسبانيا إلى 155 قتيلا (فيديو)

ماسك يستحوذ على مجمع سري لجمع شمل عائلته، فما القصة؟

إعصار قوي يضرب تايوان ويتسبب في إصابة 27 شخصًا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 31- 10- 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الخميس 31-10-2024 بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك اليوم الخميس 31-10-2024

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال والرمان في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صفة غسل النبي من الجنابة، و4 حالات يجب فيها الاغتسال

ما هي الفريضة الغائبة عن المسلمين؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمار بن ياسر (2 – 2)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads