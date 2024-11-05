أخطاء التحكيم قنبلة موقوتة، محمد عادل يفتتح موسم الأخطاء الجديد… إحالة طاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الاهلي للتحقيق.. وتسريب مكالمة عادل مع محمد سلامة حكم الفار

أثارت أحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والتي أقيمت بالجولة الأولى ببطولة الدوري المصري، وانتهت بفوز الأبيض 3-2 وشهدت احتساب ثلاث ركلات ترجيح، الكثير من الجدل التحكيمي، وتم وتحويل طاقم التحكيم للتحقيق، ترددت أنباء عن إيقاف حكم الساحة لأجل غير مسمى.

أحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي

وأدار لقاء الزمالك والبنك الأهلي تحكيميا محمد عادل حكم ساحة وعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وخالد حسين وحكما رابعا محمد العتباني بالإضافة إلى كل من محمد سلامة وأسامة محمد على الفار.

وشهدت مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي احتساب حكم المباراة محمد عادل ثلاثة ركلات جزاء خلال اللقاء، بواقع ركلتين لصالح البنك الأهلي وأخرى لصالح الزمالك.

وجمعت مباراة الزمالك والبنك الأهلي الفريقين بمنافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين

وتعرض طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي للطرد فى الدقيقة "90+2" من عمر المباراة بين الزمالك والبنك الاهلي بسبب الاعتراضات على القرارات التحكيمية.

وأثير الجدل حول عدم أحقية نادي الزمالك في ركلة الجزاء الأخيرة والتي منحته الفوز بالمباراة

الزمالك والبنك الاهلي

استدعاء محمد عادل لجلسة استماع

وتم استدعاء محمد عادل لجلسة الاستماع اليوم باتحاد الكرة لتحليل أخطاء المباراة خاصة مع ركلة جزاء الزمالك الأخيرة والتي أجمعت اللجنة بأنه قرار خاطئ كما تم تم الحديث عما دار في غرفة الفار مع الحكم محمد سلامة حول عدم أحقية نادي الزمالك في ركلة الجزاء الاخيرة.

وتم الاستماع إلى تسجيلات حديث الحكام خلال احتساب ركلات الجزاء

رفض إعلان عقوبة طاقم التحكيم

ورفضت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الإعلان عن عقوبة الحكم محمد عادل، بعد جلسة اليوم لمناقشة أخطاء مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالأسبوع الأول من مسابقة الدوري.

وكشف مصدر داخل لجنة الحكام أن اللجنة ترفض إعلان عقوبة محمد عادل ومدة إيقافه خاصة بعد تسريب حديثه مع محمد سلامة حكم الفار بمباراة الزمالك والبنك الأهلي عن عدم صحة ركلة الجزاء الأخيرة للأبيض.

وأكد المصدر أن لجنة الحكام ترفض إعلان عقوبة أي حكم يتم إيقافه لأنه أمر غير مقبول داخل اللجنة ولكن سيلاحظ الجميع بأن الحكم غير موجود بالملاعب لمدة معينة.

إحالة محمد عادل للتحقيق وإيقافه

وأكد مصدر بلجنة الحكام أن اللجنة قررت ايقاف محمد عادل لكن لم تحدد مدة إيقافه في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة ولكن تم اتخاذ قرارًا بإحالة للتحقيق وإيقافه عن إدارة مباريات الدوري.

دجيش: محمد عادل لم يكن مؤهلا لمباراة الزمالك والبنك الأهلي لهذا السبب

وأكد أيمن دجيش، عضو لجنة الحكام السابق، أن الحكم محمد عادل لم يكن مؤهلا لإدارة مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي أقيمت في الأسبوع الأول للدوري بسبب الأحداث التي مر بها قبل المباراة.

وأشار دجيش في تصريحات لبرنامج زملكاوي إلى أن الحكم تم استبعاده من القائمة الدولية وحدثت خلافات بينهم وبين إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة وهو ما تسبب في توتر الحكم واتخاذ العديد من القرارات الخاطئة التي حدثت في المباراة

خبير أجنبي للجنة الحكام



وأشار إلى أن هناك خلافات بين إبراهيم نور الدين ومحمد فاروق تؤثر على اتخاذ القرار ووضح هذا الأمر في استقالة إبراهيم نور الدين وعودته في قراره بعد يوم واحد مشيرا إلى أنه لا يؤيد تعيين خبير أجنبي للجنة ويجب منح الثقة للمصريين كما أنه يطالب بتطوير أجهزة الفار وتدريب الحكام عليها بشكل جيد.



جهاد جريشة: ركلة جزاء الزمالك ضد البنك الأهلي غير صحيحة

وقال جهاد جريشة، الخبير التحكيمي، إن ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الزمالك في مباراة البنك الأهلي غير صحيحة.

ركلة جزاء الزمالك غير صحيحة

وأضاف جهاد جريشة في تصريحات عبر برنامج "الكابتن": "هناك ركلة جزاء غير صحيحة لفريق البنك الأهلي تم احتسابها في مباراة الزمالك".

وأكمل: "ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الزمالك في مباراة البنك الأهلي غير صحيحة على الإطلاق، وسيد نيمار حاول تفادي ناصر منسي".

أداء جيد للحكم في مباراة الأهلي وسيراميكا

وتابع: "التحكيم في مباراة الأهلي وسيراميكا كان جيدا للغاية، وأداء بسيوني كان متميزا".

واختتم جهاد جريشة تصريحاته قائلا: "ركلة جزاء سيراميكا المحتسبة ضد الأهلي صحيحة بسبب عرقلة من أكرم توفيق للاعب سيراميكا، وقرار بسيوني صحيح 100%".

هدفا طاهر وقندوسي صحيحان

وأضاف جهاد جريشة، أن حالات التسلل التي التجأ فيها الحكم محمود بسيوني لتقنية الفيديو، لحسم هدف طاهر محمد طاهر الخامس في مرمى سيراميكا، وهدف أحمد قندوسي في مرمى الأهلي، تم احتساب الهدفين بعد الرجوع للفار، وهي قرارات سليمة لصحة الهدفين وعدم وجود شبهة تسلل رغم صعوبة الحالتين.