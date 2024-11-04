بعد طرده بمباراة الزمالك، طارق مصطفى يطالب بالعدالة التحكيمية

طالب طارق مصطفي المدير الفني لفريق البنك الاهلي بضرورة تطبيق العدالة في التحكيم خلال مباريات الفرق التي تواجه الفرق الكبيرة مثل الاهلي والزمالك وبيراميدز معلنا حزنه الشديد علي مستوي التحكيم المصري.

واكد طارق مصطفي في تصريحات خاصة ل"فيتو" انه لا يعرف لماذا تم طرده خلال مباراة الفريق امام الزمالك بالدوري المصري فالجميع كان يعترض كما ان اعتراضه كان مشروعا ولم ينزل ارض الملعب او يعترض بطريقة تستدعي الطرد

واشار بشهادة الجميع ضربة جزاء الزمالك غير صحيحة وتعرضنا لظلم بين لذلك اطالب بالعدالة التحكيمية خلال مباريات الفريق القادمة رغم انني اقدر التحكيم المصري واعلم جيدا ان الاخطاء واردة لكنها تكلف فريق خسارة مباراة

واوضح انه حزين لطرده بالطبع لكن فريقه لن يتاثر بطرده او عدم تواجده خلال مباراته القادمة ببطولة الدوري الممتاز السبت القادم امام فاركو لانه سيدير المباراه من المدرجات ولقته في جهازه المعاون

وتعرض طارق صطفى المدير الفني للبنك الأهلي للطرد فى الدقيقة "90+2" من عمر المباراة بين الزمالك والبنك الاهلي بسبب الاعتراضات على القرارات التحكيمية.

وأدار لقاء الزمالك والبنك الأهلي تحكيميا محمد عادل حكم ساحة وعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وخالد حسين وحكما رابعا محمد العتباني بالإضافة إلى كل من محمد سلامة وأسامة محمد على الفار.

وكانت مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي شهدت احتساب حكم المباراة محمد عادل ثلاثة ركلات جزاء خلال اللقاء بواقع ركلتين لصالح البنك الأهلي وأخرى لصالح الزمالك.

مباراة الزمالك والبنك الأهلي والتي جمعت الفريقين بمنافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين

يذكر ان طارق مصطفي احد ابناء نادي الزمالك خلال فترة التسعينيات ولعب بقميص الزمالك خلال الفترة من 1995وحتي 1999 ولعب 67 مباراة أسهم خللها فى 16 هدفًا حيث سجل 6 وصنع 10.

يذكر ان الزمالك كان بوابة طارق مصطفى للاحتراف في رحلة قصيرة لم تدم سوى موسم واحد فقط بنادي نوشاتل زاماكس ليعود إلى مصر مرة أخرى وينضم لصفوف الإسماعيلي وجولدي وبتروجت والاتصالات والجونة.

وخلال مسيرته المحلية كلاعب سبق له مواجهة الزمالك 4 مرات سجل هدف واحد خلالهم ولم يحقق الفوز في أي مرة، فقط 3 هزائم وتعادل وحيد.

اما طارق مصطفى كمدير فني فقد واجه الزمالك مرة واحدة فى لقاء الدور الثانى لدوري الموسم الماضى وخسر مع البنك الاهلى بهدف دون رد سجله أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء.