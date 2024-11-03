8 لاعبين من الأهلي يقتربون من منتخب مصر بمعسكر نوفمبر

منتخب مصر، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن ثمانية لاعبين في الفريق الأول بالنادي الأهلي، ضمن قائمة اهتمامات المدير الفني للفراعنة حسام حسن، استعدادا لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

8 لاعبين أهلاوية مرشحين لمعسكر منتخب مصر

وبحسب المصدر فإن اللاعبين الثمانية المرشحون للانضمام لـمعسكر الفراعنة المقبل هم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - رامي ربيعة - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات

منتخب مصر الوطني، فيتو

وتابع المصدر، 6 لاعبين من بين هؤلاء الثمانية حجزوا أماكنهم بالفعل في معسكر الفراعنة، ولكن يبقى موقف الثنائي حسين الشحات ومحمد الشناوي، لم يحسم الجهاز الفني للفراعنة موقفه تجاههما بشكل نهائي، فالشناوي قد يحصل على إعفاء من المعسكر بالاتفاق مع حسام حسن، أما حسين الشحات، فيبدو أن حسام حسن يرى أنه ليس بحاجة إليه في المرحلة الحالية

موقف ياسر إبراهيم

وأكد المصدر، أن ياسر إبراهيم كان قريبا من التواجد في معسكر الفراعنة المقبل، ولكن تعرضه للإصابة في مباراة العين الاماراتي وخروجه من قائمة الأهلي في مباراة سيراميكا، صعبت مهمته في الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني، ولكن طبيب منتخب مصر يتابع حالة اللاعب وفي حال شارك في مباراة الأهلي القادمة في الدوري، فقد يقرر الجهاز الفني استدعاءه لمعسكر نوفمبر

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر بأجندة نوفمبر



وينطلق معسكر منتخب مصر الوطني أحد يومي 9 أو 10 نوفمبر المقبلين، عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، خاصة أن الأجندة الدولية للفيفا ستنطلق يوم 11 نوفمبر.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.