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رياضة

اتحاد الكرة يرد على إعلان عقوبة محمد عادل بعد أخطاء مباراة الزمالك والبنك الأهلي

الحكم محمد عادل،فيتو
الحكم محمد عادل،فيتو

 رفضت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الإعلان عن عقوبة الحكم محمد عادل، بعد جلسة اليوم لمناقشة أخطاء مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالأسبوع الأول من مسابقة الدوري.

وكشف مصدر داخل لجنة الحكام أن اللجنة ترفض إعلان عقوبة محمد عادل ومدة إيقافه خاصة بعد تسريب حديثه مع محمد سلامة حكم الفار بمباراة الزمالك والبنك الأهلي عن عدم صحة ركلة الجزاء الأخيرة للأبيض.

وأكد المصدر أن لجنة الحكام ترفض إعلان عقوبة أي حكم يتم إيقافه لأنه أمر غير مقبول داخل اللجنة ولكن سيلاحظ الجميع بأن الحكم غير موجود بالملاعب لمدة معينة.

كما أكد المصدر أن جلسة اليوم للاستماع إلى تحليل محمد عادل في أخطاء المباراة خاصة مع ركلة جزاء الزمالك الأخيرة والتي أجمعت اللجنة بأنه قرار خاطئ وسيتم الحديث عما دار في غرفة الفار مع الحكم محمد سلامة حول عدم أحقية نادي الزمالك في ركلة الجزاء الاخيرة. 

فيما أكد أيمن دجيش، عضو لجنة الحكام السابق، أن الحكم محمد عادل لم يكن مؤهلًا لإدارة مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي أقيمت في الأسبوع الأول للدوري بسبب الأحداث التي مر بها قبل المباراة. 

 

وأشار دجيش في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي أحمد علي الذي يذاع على قناة الزمالك إلى أن الحكم تم استبعاده من القائمة الدولية وحدثت خلافات بينهم وبين إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة وهو ما تسبب في توتر الحكم واتخاذ العديد من القرارات الخاطئة التي حدثت في المباراة. 

 

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اتحاد الكرة يرد على إعلان عقوبة محمد عادل بعد أخطاء مباراة الزمالك والبنك الأهلي

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