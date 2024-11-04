تحرير 3640 محضرًا خلال حملات تموينية في الشرقية

أكد المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافة الشرقية أن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

حملات مديرية التموين بالمحافظة

وشنت مديرية التموين عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لإحكام الرقابة على حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة .

نقص وزن الخبز فى المخابز

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (3640) محضرًا منها (2561) محضرًا ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل دون ترخيص من الجهات المختصة، وتحرير (1079) محضرا خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بالأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وإدارة النشاط بدون ترخيص.

ضبط سلع استهلاكية وغذائية مجهولة المصدر

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط سلع استهلاكية غذائية بإجمالي 30 طنا جميعها سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 11 طن سلع غير غذائية جميعها سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية

كان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد أكد أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التجارية لحماية حقوق المواطن وضبط الأسواق واتخاذ ما يلزم قانونًا تجاه غير الملتزمين.

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