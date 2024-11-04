متحف تل بسطا ينظم يوما ترفيهيا لطلبة مدرسة الأمل للصم

نظم قسم التربية المتحفية لذوى الاحتياجات الخاصة بمتحف تل بسطا بمركز الزقازيق محافظة الشرقية يوما ترفيهيا لطلبة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمركز بلبيس، وذلك بالتعاون مع لجنة ذوي الهمم بالديوان العام وإدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بهدف التمكين المجتمعى لهم.

مرور 102 عام على الاكتشاف

يأتي ذلك بمناسبة ذكرى مرور 102 عام على الكشف الأثرى لمقبرة الملك توت عنخ آمون في الرابع من شهر نوفمبر عام 1922، وتفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان.

مدير متحف تل بسطة بالزقازيق

وأكد إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق أن المتحف نظم اليوم فعالية لقادرون بإختلاف بمناسبة الذكرى 102 على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، حيث تم عرض فيديو للطلبة عن حياة الملك توت عنخ آمون بالإضافة لاصطحابهم في جولة في المنطقة الأثرية بالمتحف وجولة متحفية بقاعة العرض المتحفى، فضلًا عن تنظيم ورشة رسم وطباعة قناع توت عنخ أمون على النسيج وصنع مجسم لقناع للملك توت عنخ آمون بالكرتون

جاء ذلك بحضور مها يحيى رئيس قسم التربية المتحفية لذوى الإحتياجات الخاصة بمتحف تل بسطا وأمل بغدادى مديرة إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية وإيمان عبد الهادى وكيلة المدرسة والتي قامت بالترجمة للطلبة بلغة الإشارة.

محافظ الشرقية

وبدوره أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالفعاليات الثقافية والترفيهية والمهنية التي يقدمها متحف تل بسطا بالزقازيق لـ قادرون بإختلاف بغرض إدماجهم في المجتمع وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل مع من حولهم وإدخال السرور إلى قلوبهم، ليكونوا شبابًا فاعلين في الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي إهتمامًا خاصًا بهم إيمانًا بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياة.

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