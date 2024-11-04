الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

متحف تل بسطا ينظم يوما ترفيهيا لطلبة مدرسة الأمل للصم

يوم ترفيهى لطلبة
يوم ترفيهى لطلبة مدرسة الأمل

 نظم قسم التربية المتحفية لذوى الاحتياجات الخاصة بمتحف تل بسطا بمركز الزقازيق محافظة الشرقية يوما ترفيهيا لطلبة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمركز بلبيس، وذلك بالتعاون مع لجنة     ذوي الهمم بالديوان العام وإدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بهدف التمكين المجتمعى لهم.

 محافظ الشرقية: رفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل

مرور 102 عام على الاكتشاف 

يأتي ذلك بمناسبة  ذكرى مرور 102 عام على الكشف الأثرى لمقبرة الملك توت عنخ آمون في الرابع من شهر نوفمبر عام  1922، وتفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي  للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان.

مدير متحف تل بسطة بالزقازيق 

وأكد إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق أن المتحف نظم اليوم فعالية لقادرون بإختلاف بمناسبة الذكرى 102 على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، حيث تم عرض فيديو للطلبة عن حياة الملك توت عنخ آمون بالإضافة لاصطحابهم في جولة في المنطقة الأثرية بالمتحف وجولة متحفية بقاعة العرض المتحفى، فضلًا عن تنظيم ورشة رسم وطباعة قناع توت عنخ أمون على النسيج وصنع مجسم لقناع للملك توت عنخ آمون بالكرتون 

 

جاء ذلك بحضور مها يحيى رئيس قسم التربية المتحفية لذوى الإحتياجات الخاصة بمتحف تل بسطا وأمل بغدادى مديرة إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية وإيمان عبد الهادى وكيلة المدرسة والتي قامت بالترجمة للطلبة بلغة الإشارة.

محافظ الشرقية يهنئ اللاعبة رغد علاء الدين الفائزة بالبطولة العربية للشطرنج

محافظ الشرقية 

وبدوره أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالفعاليات الثقافية والترفيهية والمهنية التي يقدمها متحف تل بسطا بالزقازيق لـ قادرون بإختلاف بغرض إدماجهم في المجتمع وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل مع من حولهم وإدخال السرور إلى قلوبهم، ليكونوا شبابًا فاعلين في الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي إهتمامًا خاصًا بهم إيمانًا بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قسم التربية المتحفية ذوى الاحتياجات الخاصة متحف تل بسطة مركز الزقازيق محافظة الشرقية يوم ترفيهى لطلبة مدرسة الامل الصم وضعاف السمع مركز بلبيس

مواد متعلقة

 محافظ الشرقية: رفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل

محافظ الشرقية يهنئ اللاعبة رغد علاء الدين الفائزة بالبطولة العربية للشطرنج

محافظ الشرقية يثمن مجهودات وحدة السكان بالديوان العام

محافظ الشرقية يبحث موقف مشروعات مياه الشرب بمنيا القمح وفاقوس

الأكثر قراءة

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024

وزير التعليم يقرر استبعاد مدير المدرسة التجريبية بالخصوص

زغلول صيام يكتب: حركة أكرم توفيق تحسسك إنه بيلعب في الساحة! وميدو كان نفع نفسه وهو ابن الـ30 ! وشيكابالا يحل بقى عن الزمالك! والإعلام المهنة الوحيدة التي لا تحتاج رخصة!

رغم أنفها، إثيوبيا تفتح مفيض سد النهضة بعد إغلاقه لأيام، وخبير مياه يكشف السر

مفاجأة، كولر يرحب برحيل مدافع الأهلي في يناير

علي جمعة: لا تُذل نفسك لأحد الأرزاق بيد الله وحده

ضبط طالبة داخل مدرسة بحوزتها مطواة قرن غزال في بني سويف

اتحاد الكرة يرد على إعلان عقوبة محمد عادل بعد أخطاء مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منوعات

المزيد

اعتقدوا أنه مقدس وأكسير الحياة، عشرات الهنود يصطفون لشرب مياه الصرف (فيديو)

سقطت في وادي عميق، مصرع وإصابة العشرات في حادث سيارة بالهند

بعد قضائهم 6 أشهر في الفضاء، 3 رواد صينيين يعودون للأرض

طرد هاري وميجان واستبدالهما بالأمير أندرو، خطة سرية للملكة الراحلة إليزابيث

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 بالبورصات العالمية

هتشتري الأرز بكام النهارده الاثنين في السوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الاثنين بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نقل الكلام الباطل، تفسير الشعراوي للآية 15 من سورة النور (فيديو)

كيف حفظ رسول الله القرآن؟، الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

علي جمعة: لا تُذل نفسك لأحد الأرزاق بيد الله وحده

المزيد
الجريدة الرسمية
ads