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محافظات

 محافظ الشرقية: رفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل

الشرقية, فيتو
الشرقية, فيتو

قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق  بمحافظة الشرقية بتكثيف الحملات اليومية لرش البعوض والناموس للارتقاء والنهوض بالبيئة، لخلق بيئة صحية ونظيفة وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين تم متابعة الحملة الميكانيكية برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق للتأكد من خروج المعدات من مقر الحملة بكفاءة عالية وفي أوقات العمل الرسمية.

محافظ الشرقية يثمن مجهودات وحدة السكان بالديوان العام

حي ثان مدينة الزقازيق 

كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بقص وتهذيب الأشجار بشارع جمال عبد الناصر وعدد من شوارع الحي.قامت رئاسة مدينة القرين بمتابعة العمل بموقف سيارات المدينة لحل مشاكل التكدس وتوفير سيارات للمواطنين بمداخل المدينة والميادين والشوارع الرئيسية وبجوار المدارس ومستشفى القرين ومحيط موقف السيارات.

مفارق ابو نصار بمدخل الطريق الحربى 

 كما تم متابعة قص وتجميل وري الأشجار بمدخل المدينة الطريق الحربي حتى مفارق أبو نصار كما تم متابعة انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

مركز ومدينة بلبيس

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس  بتكثيف حملات النظافة على مدار الثلاث ورديات لرفع كفاءة منظومة النظافة بشوارع مدينة بلبيس لخلق بيئة صحية تليق بالمواطنين.

رئاسة مركز ديرب والزقازيق 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالإشراف على أعمال النظافة ورفع القمامة من شوارع المدينة ومحيط المدارس وديرب البلد وهكذا  قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق والوحدات المحلية التابعة لها بتكثيف مختلف الأعمال لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تم رفع كفاءة الطرق المؤدية من وإلى المدينة وبمحيط كوبرى شرويدة ثم طريق أبو حاكم / ميت أبو على/ طاروط.

 

رئاسة مركز ومدينة الحسينية 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمتابعة أعمال قص وتهذيب الأشجار من بوابة مدخل مدينة الحسينية وأمام مجلس مدينة الحسينية حتي كوبري المنشية لإظهار المدينة بالشكل الجمالي للمدينة.

 

رئاسة مركز ومدينة فاقوس 

 وشنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملات لرفع الإشغالات من شوارع المدينة وأسفرت الحملة عن رفع 60 حالة رفع إشغال و15 حالة ضبط اشغال و10 محاضر إشغال وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ الشرقية يبحث موقف مشروعات مياه الشرب بمنيا القمح وفاقوس

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن تحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطن على رأس أولويات الجهاز التنفيذى، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود المبذولة على مدار اليوم لتحسين جميع الخدمات منها حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والباعة الجائلين  .

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الجملة الميكانيكية رئاسة مركز مشتول السوق محافظة الشرقية اوقات العمل الرسمية تكثيف الحملات اليومية رش الباعوض والناموس الارتقاء والنهوض بالبيئة

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