محافظ الشرقية يهنئ اللاعبة رغد علاء الدين الفائزة بالبطولة العربية للشطرنج

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اللاعبة رغد علاء الدين لاعبه نادي ههيا بمحافظة الشرقية ومنتخب مصر للشطرنج لتتويجها بالبطولة العربية للشطرنج الكلاسيكي في الفئة العمرية ( 8-20 ) عام والتي أقيمت في الفترة من 27 اكتوبر حتى 3 نوفمبر 2024 بمدينة سوسة بدولة تونس بمشاركة 260 لاعبا من 15 دولة عربية هي تونس والجزائر والسعودية وليبيا والإمارات والمغرب ولبنان والعراق وقطر والكويت والأردن واليمن ومصر وفلسطين وموريتانيا متمنيًا لها مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم مصر عاليًا في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

المحافظ يقدم الشكر للأجهزة الفنية المصاحبين للبطلة

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية العالمية مقدمًا الشكر لمديرية الشباب وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال الألعاب الفردية لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا ونفسيًّا للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى

وقالت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية أن اللاعبة رغد علاء الدين شاركت للمرة الأولى فى بطولة أفريقيا المقامة فى غانا عام 2021 بعمر 7 سنوات ونصف، حيث شاركت فى الفئة العمرية 10 سنوات وتغلبت علي جميع منافسيها رغم فارق السن والخبرات، ولذلك أطلق عليها الجميع "ملكة الأفخاخ" ذلك لتميزها فى خطط هجومية كما فازت فى بطولة 2022 المقامة بزامبيا، كما أنها أحرزت 24 ميدالية متنوعة مما جعلها تحقق تقييمًا متقدمًا فى الشطرنج بدرجة 1540 وهو من أعلى التقييمات فى العالم.

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