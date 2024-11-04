الإثنين 04 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

اعتقال ضابط إسرائيلي في قضية تسريبات مكتب نتنياهو

شرطة الاحتلال الإسرائيلي،
شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

 ذكرت  القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين أن  جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) اعتقل ضابطا برتبة رفيعة في الجيش الإسرائيلي أثناء إجازته في إطار قضية تسريبات الوثائق الأمنية من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تسريبات خطيرة من مكتب نتنياهو 

 ويوم السبت الماضي ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الاتهامات التي يحقق فيها الشاباك مع موظفين في مكتب نتنياهو تصل عقوبة بعضها إلى السجن 15 عاما.

تفاصيل عملية اصطياد عملاء مكتب نتنياهو 

وأوضح الإعلام الإسرائيلي، ان هناك مجموعة تعمل في الظلام وتشغل عملاء داخل الجيش وتزور وثائق وتزود الإعلام بأخبار مضللة لإحباط صفقة التبادل مع حماس.

ويوم  الجمعة الماضي،  ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اعتقال أشخاص بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية قضية أمنية وتسريب معلومات حساسة، فيما نفى مكتب نتنياهو الأمر برمته.

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