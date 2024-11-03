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سياسة

محلل سياسي يكشف أفضل الطرق لمنع نتنياهو من الاستمرار في دك غزة

حرب غزة، فيتو
حرب غزة، فيتو

كشف محسن أبو رمضان، المحلل السياسي أفضل الطرق التي تمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الاستمرار في دك غزة، ومحاولة احتلالها، ورفض كل المقترحات لإنهاء الحرب

مخطط نتنياهو لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية 

وأوضح أبو رمضان، أن المدخل الأنسب لقطع الطريق عن مخطط نتنياهو ومحاولات فصل القطاع عن الضفة يكمن في تشكيل حكومة توافق وطني تنفيذًا لإعلان بكين.

وشدد على أهمية تشكيل لجنة مهنية فنية متخصصة، في إطار المنظومة السياسية الفلسطينية الموحدة، تبحث في  مسألة إعادة الإعمار، مضيفًا: ما يمر به القطاع يفوق بمراحل ما تعرض له بجميع عمليات العدوان السابقة، الأمر الذي يتطلب طرق تفكير جديدة تبدأ من اليوم الحالي قبل الحديث عن اليوم التالي للحرب.

أهمية البناء من جديد وليس إعادة إعمار غزة  

واختتم: حجم الدمار الهائل للبنية التحتية والمنازل والمستشفيات والجامعات والمدارس ومحطات المياة والطرقات يتطلب اعتماد مفهوم إعادة البناء، وليس مجرد إعادة الاعمار، بعد أن تم تدمير اكثر من 70% من المباني وأصبحت غزة غير صالحة للحياة. 

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