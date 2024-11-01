الجمعة 01 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

شرطة الاحتلال تعتقل مسئولين بمكتب نتنياهو، ما السبب؟

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أنه تم اعتقال مسئولين بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية قضية أمنية تتعلق بالاشتباه بإضرارهم بأهداف الحرب في قطاع غزة.

حملة اعتقالات لأشخاص في مكتب نتنياهو 

وقالت القناة العبرية في تقريرها، إن الشاباك والشرطة والجيش بدأوا قبل أيام التحقيق في شبهات تتعلق بنقل معلومات سرية بشكل غير قانوني.

وأوضحت القناة العبرية في تقريرها أن الأجهزة الأمنية تشتبه أن أشخاصا كشفوا معلومات حساسة ما أدى للإضرار بأهداف الحرب.

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