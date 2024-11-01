متحدث بديوان نتنياهو، صحيفة إسرائيلية تكشف المشتبه به الرئيسي بقضية التسريبات

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في تقرير لها اليوم الجمعة، عن هوية المشتبه به الرئيسي بقضية التسريبات من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يعمل متحدثا بديوان نتنياهو

وأكدت الصحيفة العبرية أن الشخص المتهم بتسريب معلومات حساسة يعمل في ديوان نتنياهو كمتحدث.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اعتقال أشخاص بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية قضية أمنية وتسريب معلومات حساسة، فيما نفى مكتب نتنياهو الأمر برمته.

اعتقال أشخاص بمكتب نتنياهو سربوا معلومات حساسة



وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه تم اعتقال عدة مشتبه بهم في إطار تحقيقات للجيش والشاباك والشرطة بتسريب معلومات سرية للصحافة، فيما نفى مكتب نتنياهو ذلك، موضحا: "بخلاف ما يتم نشره من أخبار كاذبة، لم يعتقل ولم يتم التحقيق مع أي شخص في مكتب رئيس الوزراء".



وقالت "القناة 13" إن "جهاز الأمن الداخلي والشرطة وجيش الاحتلال بدأوا قبل أيام التحقيق في شبهات تتعلق بتسريب معلومات سرية بشكل غير قانوني".