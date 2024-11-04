اصنعى بنفسك تورتة عيد الحب، بسيطة وغير مكلفة

طريقة عمل تورتة عيد الحب، يحتفل المصريون اليوم بعيد الحب وتحرص ربات البيوت على تحضير الحلوى فى المنزل هذا اليوم احتفالا مع أفراد الأسرة.

وطريقة عمل تورتة عيد الحب، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل تورتة عيد الحب.

مكونات عمل تورتة عيد الحب:-

2 كوب دقيق

1 كوب سكر

1/2 كوب زبد (درجة حرارة الغرفة)

3 بيضات

1 كوب حليب

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

للكريمة:

1 كوب كريمة خفق

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

للتزيين:

شوكولاتة مذابة أو فواكه (مثل الفراولة)

بودرة كاكاو أو سكر بودرة

طريقة عمل تورتة عيد الحب:-

سخنى الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

في وعاء، امزجي الزبدة والسكر حتى يصبح الخليط كريمي.

اضيفى البيض واحدة تلو الأخرى، ثم أضيفي الفانيليا.

في وعاء آخر، اخلطى الدقيق، البيكينج بودر، والملح.

اضيفي خليط الدقيق بالتدريج إلى خليط الزبد، مع إضافة الحليب حتى يتجانس الخليط.

صبى الخليط في قالب تورتة مدهون بالزبدة.

اخبزى لمدة 25-30 دقيقة أو حتى ينضج (اختبرى بواسطة عود خشبي).

دعة التورتة تبرد تمامًا.

في وعاء، اخفقى الكريمة مع السكر البودر والفانيليا حتى تتشكل قمم ناعمة.

قطعى التورتة إلى نصفين إذا كنت ترغب في حشوها.

ضعى طبقة من الكريمة بين الطبقتين ثم غطِّى بقية التورتة بالكريمة.

زينى التورتة بالشيكولاتة المذابة أو الفواكه.

يمكنك إضافة ألوان غذائية إلى الكريمة لجعلها أكثر جاذبية.

استخدمى قلوب صغيرة من الشيكولاتة أو الفواكه كزينة إضافية.

تورتة عيد الحب

ولعمل الكيكة العادية

مكونات عمل الكيكة العادية:

3 أكواب دقيق فاخر بدرجة حرارة

5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب لبن حليب بدرجة حرارة الغرفة

كوب سمن على زيت ذرة بدرجة حرارة الغرفة

كيس فانيليا

كيس بيكينج بودر

2 كوب سكر

طريقة عمل الكيكة العادية:

نشعل الفرن ونتركه يسخن.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام فاتح اللون.

ثم نضيف له اللبن الحليب والسمن والزيت ونستمر فى خفق المكونات.

ثم نضيف السكر تدريجيا مع الضرب حتى نحصل على قوام متجانس ونتأكد من أن السكر اختفى تماما.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق والبيكينج بودر.

ثم نضيف لهم خليط البيض واللبن تدريجيا مع التقليب الجيد، حتى يختفى الدقيق تماما ونحصل على عجين كريمى ناعم خالى من أى تكتلات.

ثم نحضر صينية فرن متوسطة وندهنها زبد ونعفرها بالدقيق.

ثم نصب عجين الكيك فى صينية الفرن.

وندخلها الفرن الساخن ونتركها لمدة 30 دقيقة.

مع مراعاة عدم فتح الفرن نهائيا طوال هذه الفترة.

بعدها نخرج الكيك من الفرن ويجب عمل اختبار لنضجها من المنتصف، حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.

يجب مراعاة أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة حتى تكون الكيك ناجحة وهشة.