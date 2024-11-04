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رياضة

قائمة المحترفين بمعسكر منتخب مصر أمام بتسوانا وكاب فيردي

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو

 يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الأيام المقبلة، للدخول في معسكر تدريبي مغلق، استعدادًا لخوض مباراتي الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب. 

ومن المؤكد عدم انضمام محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لمعسكر المنتخب خلال شهر نوفمبر. 

كمل يتجه الجهاز الفني إلى إراحة عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي لتضم قائمة المحترفين كلا من: "حمدي فتحي من الوكرة، ومحمود حسن تريزيجيه، من الريان. 

موعد مباراتي منتخب مصر المقبلتين

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى أمام منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” يوم 15 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

منتخب كاب فيردي، فيتو
منتخب كاب فيردي، فيتو

حكام مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقمي حكام من كوت ديفوار وجامبيا لإدارة مباراتي مصر أمام كاب فيردي ثم بوتسوانا على الترتيب بختام مباريات تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب 2025.

حكام مباراة كاب فيردي ومصر

حكم ساحة: إبراهيم كاليلو توريه

حكم مساعد أول: أدو هيرمان ديزيريه نجوه

حكم مساعد ثاني: نوهو واتارا

حكم رابع: هيوز موديست ريتشارد كوكورا.

حكام مباراة مصر وبوتسوانا

حكم ساحة: عبد الله جاميه

حكم مساعد أول: مصطفى بوجانج

حكم مساعد ثاني: عبد العزيز بوليل جاو

وحكم رابع: لامين جاميه

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