23 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ الفجر

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن 23 فلسطينيًّا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 13 منهم شمالي القطاع.

وزارة الصحة بغزة تناشد لإرسال الوفود الطبية لشمال القطاع

ومن جانبها، ناشدت وزارة الصحة في غزة المنظمات الدولية ضرورة إرسال وفود طبية وجراحية وتسهيل وصولها إلى مستشفيات شمالي غزة.

حصار إسرائيلي على قطاع غزة

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على شمال قطاع غزة وفرض حصار خانق على القطاع يمنع دخول المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.