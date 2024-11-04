حملات لإزالة الإشغالات بشوارع منيا القمح في الشرقية

كلف المحاسب أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، إبراهيم العصلوجى نائب رئيس المركز بالمرور والمتابعة على الوحدة المحلية بالسعديين والوحدة المحلية بقرية سنهوا لتأكد الانضباط فى سير العمل.

متابعة أعمدة الإنارة على الطرق

وتم متابعة أعمال الإنارة العامة على الطرق للوحدة المحلية بالسعديين والوحدة المحلية بسنهوا والتنبيه بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة.

إزالة الإعلانات والإشغالات المخالفة

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بإزالة الإعلانات وإزالة الإشغالات المخالفة ومتابعة أعمال النظافة بالوحدة المحلية بالسعديين والوحدة المحلية بسنهوا، والتأكد على السادة رؤساء الوحدات المحلية بالمرور والمتابعة المستمرة على نظافة شوارع القرية والتأكد من عدم تجمعات القمامة.

استمرارية المرور بالشوارع للتصدى الفورى لأى تعدى بالبناء

وأكد رئيس المركز على مدير الإدارات الهندسية ومشرفي القرى بالوحدات المحلية باستمرارية المرور والمتابعة للتصدى الفورى لأى تعديات أعمال بناء مخالفة، معتبرا أن رئيس الوحدة الذى يحدث فيها تجاوزا سيحال للتحقيق فورا.

إزالة التعديات بوحدة بالسعديين وسنهوا المحلية

وشدد أشرف عامر على ضرورة تكثيف الجهود وحملات النظافة اليومية وإزالة كافة الإشغالات والتعديات بنطاق الوحدة المحلية بالسعديين والوحدة المحلية بسنهوا وكان فى استقباله أحمد خطاب رئيس الوحدة المحلية بالسعديين.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة اليقظة لعمليات البناء المخالف وإزالة مخالفته فى المهد فورا وقبل الاكتمال.