رئيس مدينة منيا القمح بالشرقية يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي

تفقد المحاسب أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، العمل بالمركز التكنولوجي واستقبال المواطنين وتلقى طلبات تصالح المواطنين علي مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد بالمركز التكنولوجي.

حل مشكلات المواطنين التى تواجههم

يأتي ذلك للعمل علي حل المشاكل التى تواجههم وتقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام.

سرعة إنهاء الإجراءات

وأكد عامر على مسئول المركز التكنولوجي بسرعة إنهاء إجراءات التصاريح وإجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين كما تم التأكيد على مديرى مركز التكنولوجيا بالوحدات المحلية وكافة العاملين بسرعة الانتهاء من الإجراءات وفقا للمواعيد المحددة وحسن التعامل مع الجمهور.

المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية

كما تم التأكيد على مديرى المركز بالوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة فى إنهاء الإجراءات وفقا لجدول الزمنيه المحددة والمواعيد المحددة وفقا للقانون.

تعليمات المحافظ

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة المرور على المراكز التكنولوجية على مستوى المراكز والتاكد على اداء الخدمات للمواطنين بشكل اسرع.

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