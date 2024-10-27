الإثنين 28 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مدينة منيا القمح بالشرقية يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي

عامريتفقدالمركزالتكنولوجي
عامريتفقدالمركزالتكنولوجي ويلتقى بالمواطنين بمنياالقمح شرقية

تفقد المحاسب أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، العمل بالمركز التكنولوجي واستقبال المواطنين وتلقى طلبات تصالح المواطنين علي مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد بالمركز التكنولوجي.

متابعة الحملة الميكانيكية بمركز منيا القمح محافظة الشرقية

حل مشكلات المواطنين التى تواجههم 

يأتي ذلك للعمل علي حل المشاكل التى تواجههم وتقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام.

سرعة إنهاء الإجراءات 

وأكد عامر على مسئول المركز التكنولوجي بسرعة إنهاء إجراءات التصاريح وإجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين كما تم التأكيد على مديرى مركز التكنولوجيا بالوحدات المحلية  وكافة العاملين بسرعة الانتهاء من  الإجراءات وفقا للمواعيد المحددة وحسن التعامل مع الجمهور.

المراكز التكنولوجية  بالوحدات المحلية 

كما تم التأكيد على مديرى المركز بالوحدات المحلية  بالمتابعة المستمرة فى إنهاء الإجراءات وفقا لجدول الزمنيه المحددة والمواعيد المحددة وفقا للقانون.

رئيس مركز منيا القمح يتابع تنفيذ خطة التنسيق الحضاري

تعليمات المحافظ 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة المرور على المراكز التكنولوجية على مستوى المراكز والتاكد على اداء الخدمات للمواطنين بشكل اسرع.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مخالفات البناء طلبات تصالح المواطنين استقبال المواطنين العمل بالمركز التكنولوجى قانون التصالح الجديد المحاسب اشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح محافظة الشرقية

مواد متعلقة

رئيس مركز منيا القمح يتابع تنفيذ خطة التنسيق الحضاري

متابعة الحملة الميكانيكية بمركز منيا القمح محافظة الشرقية

رئيس مدينة منيا القمح بالشرقية يوجه بضرورة منع تكدس مركبات التوكتوك بالشوارع

محافظ الشرقية يتفقد رصف ورفع كفاءة طريق طاروط منيا القمح

الأكثر قراءة

اقلعوا الصيفي فورا، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية (فيديو)

أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تحذر من تقلبات جوية بدءا من هذا الموعد

خالد الغندور: تعطل طائرة العين الإماراتي والفريق يصل القاهرة في هذا الموعد

بعد حلقة هدير عبد الرازق، "الإعلاميين" توقف ياسمين الخطيب وتحيلها للتحقيق

ياسمين الخطيب تعتذر عن حلقة هدير عبد الرازق بعد تحويلها للتحقيق: كان قصدي خير

كانوا راجعين من فرح، مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم 3 موتوسيكلات بالدقهلية (صور)

بعد التصالح مع أسرة ضحية نجله، هشام نصر يطالب بمطب صناعي أمام بوابة نادي الزمالك

مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بـ 6 أكتوبر

منوعات

المزيد

آلاف التايلانديين يحتشدون لمشاهدة الموكب الملكي (صور)

إحصائيات: زيادة صادرات الهند من الشاي والقهوة والتوابل إلى روسيا 1.5 مرة

يعود إلى القرن الـ16، العثور على أكبر مخزن للحبوب في روسيا

بيكاسو الصغير، طفل ألماني عمره ٣ سنوات يصبح نجما في عالم الفن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بتعاملات اليوم الأحد 27-10-2024

هتشتري الأرز بكام النهارده الأحد في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار بغزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 28-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الفهد في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads