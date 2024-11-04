محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النواورة الجديدة للتعليم الأساسي

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مدرسة النواورة الجديدة للتعليم الأساسي بقرية النواورة التابعة لمركز البداري لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية للتأكد من انتظامها ومتابعة الدراسة وسير العمل بها.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء عبد الله أبوالنجا مستشار المحافظة لشئون الإنتاج والثروة الحيوانية، ومحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة البدارى، وعادل أحمد محمد مدير المدرسة.

محافظ أسيوط يطمئن على انتظام الدراسة

بدأ المحافظ، جولته بتفقد بعض الفصول الدراسية للصفوف المختلفة بالمرحلة الإبتدائية بالمدرسة واطمأن على انتظام الدراسة بها متمنيًا لهم التوفيق والنجاح واستمع للشرح المقدم من معلمي المدرسة لمتابعة مدى تحصيل الطلاب مطالبًا بضرورة تقديم المعلومة بشكل مبسط وبشرح وافي لتحقيق التجاوب والتواصل مع الطلاب والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة لهم.

واستكمل أبوالنصر جولته، بتفقد الفصول الدراسية للصفوف المختلفة للمرحلة الإعدادية بالمدرسة مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالحضور إلى المدرسة والتزود بالعلم والمعرفة والتحصيل العلمي لتحقيق التفوق والحصول على أعلى الدرجات وبذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهم والتسلح بالعلم لكونه من أقوى الدعائم لبناء الوطن ورفعته وتحاور مع الطلاب واستمع إلى آرائهم ومشاركتهم مع المعلمين.

كما استمع المحافظ، إلى شرح من مدير المدرسة عن عدد الفصول الدراسية بالمدرسة والتي بلغت 3 فصول بالمرحلة الإبتدائية بإجمالي 113 طالبا وطالبة، و4 فصول دراسية للمرحلة الإعدادية بإجمالي 139 طالبا وطالبة، موجهًا وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة سرعة الانتهاء من تجهيز معمل للعلوم فضلًا عن توفير معمل للحاسب الآلي بالمدرسة.

وفي نهاية جولته أكد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة المستمرة لانتظام الطلاب بالحضور لمدارسهم بمراحل التعليم المختلفة والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب وفتح مجالات جديدة لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.

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