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محافظ أسيوط يتفقد معسكر الإيواء العاجل بالحديقة الدولية (صور)

معسكر الإيواء بمحافظة
معسكر الإيواء بمحافظة أسيوط، فيتو

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، معسكر الإيواء العاجل للأسر المتضررة في حالة وقوع كارثة أو أزمة والمقام في الحديقة الدولية ببني غالب التابعة لمركز أسيوط، وذلك ضمن فعاليات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة، والذي يجري تنفيذه على مدار ثلاثة أيام  ويهدف إلى تنمية وصقل مهارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة المتوفرة.

 

ورافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام للمحافظة والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة  والدكتور يحيى أبو رحمة مدير الأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ولجنة قوات الدفاع الشعبي، والقيادات الأمنية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري عموم المديريات الخدمية والجهات المعنية.

معسكر الإيواء للمتضررين من حدوث أحد الكوارث يضم 50 خيمة إعاشة

وتفقد محافظ أسيوط معسكر الإيواء للمتضررين من حدوث أحد الكوارث، الذي يضم 50 خيمة إعاشة بواقع 200 نزيل والذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق والتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم والطب البيطري، والصحة، والأوقاف، والكنيسة وهيئة الإسعاف وعدد من الجمعيات الأهلية، ويحتوي المعسكر على جميع المستلزمات والأدوات الأساسية والتجهيزات اللازمة. 

كما يشمل المعسكر مسجد، كنيسة، مطعم، مطبخ، مخبز، عيادة، نقاط إطفاء، دورات مياه، منطقة ألعاب للأطفال، مكتبة متنقلة، وحدة اجتماعية متنقلة ويحتوي على ملعب على أخصائي اجتماعي ونفسي لاستقبال الحالات بالإضافة إلى الخدمات التعليمية للمقيمين والأنشطة الرياضية.

 


واستمع محافظ أسيوط إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، عن خطة التعامل مع مجابهة الأزمات وإيواء الحالات العاجلة، والتي تتم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية كما تفقدا المنطقة الخاصة بالأنشطة، التي تضمنت مخيم كشفي للجوالة والأنشطة المختلفة التي تقدمها التربية والتعليم والجمعيات الأهلية، وتفقد الحضور أيضًا معرض منتجات الحرف اليدوية لذوي الهمم وتفقدوا الفصول المعدة بمعسكر الإيواء للطلاب فضلًا عن أماكن الدعم النفسي للأطفال وذويهم.

وأكد محافظ أسيوط - خلال التفقد - استعداد وجاهزية معسكر الإيواء لرعاية المتضررين في حالة حدوث أي أزمة وتقديم كل سبل الإعاشة والرعاية الصحية لهم والعمل على تهيئة الجو النفسي للمتضررين والخروج من الحالة النفسية السيئة التي مروا بها أثناء وقوع الأزمة مشيدًا بالمستوى المتميز للمعسكر والذي تكتمل فيه كافة متطلبات الحياة.

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وأشاد محافظ بالمستوى المتميز للمعسكر، واستعداده بشكل جيد لرعاية المتضررين في حالة حدوث أي أزمة وتقديم كل سبل الإعاشة والرعاية الصحية لهم والعمل على تهيئة الجو النفسي للمتضررين للخروج من الحالة السيئة التي مروا بها أثناء وقوع الأزمة، مقدمًا الشكر لجميع الجهات المشاركة في إعداد وتجهيز المعسكر والمشاركين في التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث.

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