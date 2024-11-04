إثارة بالجولة العاشرة بالدوري الإنجليزي.. بورنموث يذيق حامل اللقب أول خسارة.. أسوأ انطلاقة للمان يونايتد.. وليفربول يستعيد الصدارة من السيتي

الدوري الإنجليزي، شهدت الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إثارة كبيرة بعدما تلقى مانشستر سيتي أول خسارة له في البريميرليج هذا الموسم علي يد بورنموث علاوة على استعادة ليفربول قمة الدوري.

ليفربول يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

وقاد محمد صلاح ليفربول لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي من أنياب مانشستر سيتي بعدما استغل الريدز خسارة حامل اللقب أمام بورنموث في كبرى مفاجآت الجولة .

وأحرز محمد صلاح هدف الفوز ليفربول أمام برايتون بعدما تأخر الريدز بهدف في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما بملعب أنفيلد والتي حسمها ليفربول لصالحه بنتيجة 2-1 .

استمتع بهدف صلاح الخيالي من جميع الزوايا 🤩@LucozadeSport pic.twitter.com/HF5hed9Ek7 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 3, 2024

وتربع ليفربول بهذه النتيجة علي قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي .

الخسارة الأولى لمانشستر سيتي

وأذاق بورنموث ضيفه مانشستر سيتي مرارة الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-1، افي افتتاح الجولة العاشرة.

وأحرز أنطوان سيمنيو الهدف الأول لبورنموث مبكرا بحلول الدقيقة التاسعة ثم أضاف إيفانيلسون الهدف الثاني عند الدقيقة 64، وسجل يوشكو غفارديول هدف تقليص الفارق لمان سيتي في الدقيقة 82.

وتجمد رصيد مان سيتي عند 23 نقطة، وتراجع للمركز الثاني في جدول ترتيب "البريميرليغ"، وبات يتخلف بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

التعادل يحسم قمة الجولة العاشرة في البريميرليج

وحسم التعادل قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "أولد ترافورد".

افتتح مانشستر يونايتد بالتسجيل عن طريق نجمه البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، ثم تعادل الإكوادوري مويسيس كايسيدو لتشيلسي في الدقيقة 74.

وبقي مانشستر يونايتد في المركز الـ13 برصيد 12 نقطة، في حين رفع تشيلسي رصيده إلى 18 نقطة ليتقدم للمركز الرابع.

ويعد التعادل هو الأول بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي منذ تعادلهما بالنتيجة ذاتها على ملعب "ستامفورد بريدج" في 22 أكتوبر 2022.



ورغم ذلك، أصبح ذلك التعادل الخامس بين يونايتد وتشيلسي في المواجهات الثمانية الأخيرة بينهما بالبريميرليج.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعتبر فيه مواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي أكثر مباراة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز تنتهي بالتعادل (27 تعادلا).

استمرار عقدة تشيلسي علي ملعب أولد ترافورد



واستمرت عقدة تشيلسي التي يعاني منها خلال المباريات التي يخوضها في "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي، ولم يخسر مانشستر يونايتد في آخر 12 مباراة على أرضه في البريميرليغ ضد تشيلسي، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 7.

أسوأ انطلاقة للمان يونايتد في البريميرليج

وعانى مانشستر يونايتد من أسوأ انطلاقة في تاريخه بالدوري الإنجليزي الممتاز حقبة البريميرليج منذ 1992، بعدما جمع 12 نقطة فقط من أول 10 مباريات.

وبشكل عام، يعد هذا أسوأ عائد لمانشستر يونايتد بعد 10 مباريات في الدوري منذ موسم 1986-1987، حين جمع 8 نقاط فقط.

أولد ترافورد فأل خير علي المدربين بأول مباراة خارج أرضهم



لم يخسر أي من آخر 5 مدربين خاضوا أول مباراة لهم خارج أرضهم في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد، وهم أندوني إيراولا (بورنموث)، أنجي بوستيكوغلو (توتنهام)، فينسنت كومباني (بيرنلي)، أرني سلوت (ليفربول)، وأخيرًا إنزو ماريسكا (تشيلسي).

ووفقًا لشبكة "أوبتا"، تعد هذه أطول فترة في تاريخ المسابقة التي لا يخسر فيها المدربون الضيوف في أول ظهور لهم بمعقل مانشستر يونايتد.

آرسنال يسقط في فخ الخسارة أمام نيوكاسل

فاز فريق نيوكاسل على نظيره آرسنال في المباراة التي جمعتهما على ملعب «سانت جيمس بارك»، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لموسم 2024-25.

وجاء هدف نيوكاسل من عرضية أنتوني جوردون قابلها ايزاك برأسية لتسكن شباك أرسنال في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.



