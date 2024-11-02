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رياضة

آرسنال يسقط في فخ الخسارة أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

نيوكاسل
نيوكاسل

فاز فريق نيوكاسل على نظيره أرسنال في المباراة التي جمعتهما على ملعب «سانت جيمس بارك»، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لموسم 2024-25.

وجاء هدف نيوكاسل من عرضية أنتوني جوردون قابلها ايزاك برأسية لتسكن شباك أرسنال في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

 

تشكيل نيوكاسل وآرسنال 

 

ويحتل آرسنال المركز الثالث في ترتيب جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، فيما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ 8، برصيد 15 نقطة.

 

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