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رياضة

ليفربول يبرز أرقام محمد صلاح في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

أبرزت صفحة ليفربول الإنجليزي، أرقام محمد صلاح مع الريدز في موسم الدوري الإنجليزي الجاري بعد المستوي المميز للملك المصري مع ليفربول هذا الموسم.

وخاض محمد صلاح 10 مباريات في الدوري الإنجليزي مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز نجح في تسجيل 7 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة حتى الآن.

وأشاد آلان شيرر، نجم منتخب إنجلترا السابق، والهداف التاريخي لـ الدوري الإنجليزي، بتألق محمد صلاح نجم ليفربول، بعدما قاد فريقه للفوز على برايتون 2 / 1، ليقود فريقه لتصدر جدول ترتيب البريمييرليج.

وسجل محمد صلاح هدفا ليقود ليفربول لاستعادة قمة الدوري الإنجليزي بتخطي برايتون، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حساب مانشستر سيتي، بفارق نقطتين لفريق الهولندي آرني سلوت بعد أن خسر رفاق الإسباني بيب جوارديولا أمام بورنموث.

أشاد آلان شيرر بتألق محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية، قائلا: "لاعب من طراز عالمي، محمد صلاح لاعب عظيم، أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي بغض النظر عما يحدث نهاية الموسم أو عن مفاوضاته مع ليفربول، إنه مذهل، وأنا أحب مشاهدته".

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، صيف 2025، بالتحديد يونيو المقبل. وبات صلاح ثامنًا في جدول ترتيب الهدافين التاريخيين بالدوري الإنجليزي بعد أن سجل 164 هدفًا، فيما يبتعد عن السابع تيري هنري بفارق 11 هدفًا.

 

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، فوز محمد صلاح نجم منتخب مصر بجائزة رجل مباراة ليفربول وبرايتون، التي انتهت بفوز الريدز 2 / 1 ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل محمد صلاح على جائزة رجل مباراة ليفربول وبرايتون، بتصويت الجمهور بنسبة 78.6%، وقد سجل هدف الفوز لفريقه.

في المركز الثاني جاء كودي جاكبو بنسبة 6.4%، يليه داني ويلبيك لاعب برايتون بنفس النسبة.

 

وكان محمد صلاح أيضًا هو الحائز على جائزة رجل مباراة ليفربول وآرسنال بالجولة الماضية في البريميرليج، وفي الجولة الأسبق بمباراة فريقه أمام تشيلسي.

 

 

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