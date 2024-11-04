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خارج الحدود

لا يمانع إطلاق النار على إعلام الأخبار الكاذبة، ترامب يختتم حملته: لن أقبل الهزيمة إذا حدثت

دونالد ترامب، فيتو
دونالد ترامب، فيتو

الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أنهى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خطابه الانتخابي في ولاية بنسلفانيا أمس، قائلا إنه يندم على ترك البيت الأبيض في عام 2021،  بالطريقة التي بدأها بها - حيث أطلق موجة من الخطاب العنيف والمهين والتحذيرات المتكررة من أنه لن يقبل الهزيمة إذا حدثت.

في تجمع حاشد في الولاية التي يجب عليه الفوز بها، أخبر الرئيس السابق أنصاره أنه "لم يكن ينبغي له أن يترك" منصبه بعد خسارته انتخابات عام 2020، ووصف الديمقراطيين بأنهم "شيطانيون" شكا من استطلاع رأي جديد لم يعد يظهر تقدمه في ولاية أيوا، التي فاز بها مرتين.

وأمضى ترامب الكثير من خطابه في التذمر بشأن التدخل المزعوم في الانتخابات هذا العام والتعبير عن ندمه على رحيله عن منصبه بعد خسارته أمام جو بايدن قبل أربع سنوات. زعم ترامب أن الولايات المتحدة كانت تتمتع "بأكثر حدود آمنة في تاريخ بلادنا" في اليوم الذي ترك فيه منصبه.

وقال ترامب: "لم يكن ينبغي لي أن أغادر، أعني، بصراحة"، مستعيدًا عواقب الانتخابات الأخيرة.

كانت تعليقاته بمثابة استمرار للرسالة الانتقامية المتزايدة التي هيمنت على الأسابيع الأخيرة من حملته: الوعود بالانتقام من منافسيه السياسيين، والهجمات الغاضبة المهددة ضد الصحافة، ​​والمزاعم الغريبة بشكل متزايد حول انتخابات 2020 ورغبته في السلطة الكاملة إذا استعاد الرئاسة.

في مرحلة ما، قال الرئيس السابق، الذي كان هدفًا لمحاولتي اغتيال على الأقل، إنه "لن يمانع" إذا أطلق مسلح يستهدفه النار أيضًا على إعلام "الأخبار الكاذبة".

وأوضح ترامب في تجمع حاشد في ليتيتز بولاية بنسلفانيا، وهو يشير إلى ألواح زجاجية: "لدي قطعة الزجاج هذه هنا. لكن كل ما لدينا حقًا هنا هو الأخبار الكاذبة، أليس كذلك؟ ولكي يتمكن من الوصول إلي، كان على شخص ما أن يطلق النار على الأخبار الكاذبة. ولا أمانع ذلك كثيرًا. لا أمانع".

وقال متحدث باسم حملة ترامب بعد التجمع إن الرئيس السابق كان في الواقع يتأمل في كيفية حماية الصحافة له.

وقال ستيفن تشيونج في بيان: "كان الرئيس ترامب يصرح بأن وسائل الإعلام كانت في خطر، وأنها كانت تحميه، وبالتالي، كانت في خطر كبير، وكان ينبغي أن يكون لها درع زجاجي واقي أيضًا. لا يمكن أن يكون هناك تفسير آخر لما قيل. كان في الواقع يبحث عن رفاهيتهم، أكثر بكثير من نفسه!".

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