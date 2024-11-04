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خارج الحدود

هيئة البث العبرية: تقدم كبير في المحادثات بشأن لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

ذكرت هيئة البث العبرية أن "تقدمًا كبيرًا" أحرزته المحادثات بين إسرائيل ولبنان، ونقلت عن "مصدر مطلع" أن "من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين".

المصدر نفسه قال للهيئة إن الهجوم الإيراني "لن يؤثر على محادثات التوصل إلى تسوية في لبنان".

وأشار المصدر إلى أن التقديرات الأمنية في إسرائيل ترجح أن يكون هناك رد من إيران، لكن المسئولين الأمنيين لا يربطون تاريخ الهجوم بموعد الانتخابات الأمريكية.

وقال إن الإيرانيين أمروا الميليشيات التابعة لهم في المنطقة بزيادة هجماتها على إسرائيل، "لذلك، شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعا في عدد عمليات إطلاق الطائرات بدون طيار من قبل الميليشيات في العراق".

وأشارت الهيئة إلى أن الولايات المتحدة كانت حرّكت أمس عشرات الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل الاستراتيجية من طراز "بي 52" باتجاه المنطقة.

وقالت إن عشرات الطائرات المقاتلة والقاذفات وصلت إلى الشرق الأوسط، مصحوبة بوحدات للتزود بالوقود من قواعد في أوروبا والولايات المتحدة.

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إسرائيل لبنان الطائرات بدون طيار

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